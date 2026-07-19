7 người thương vong tại trang trại Dabaco ở Thanh Hóa

Chiều tối 18/7, UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh về công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp ứng cứu vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, đóng trên địa bàn thôn Trường Giang.

Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Bùi Văn Vệ, công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh Vệ bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thạch Quảng đã khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời huy động Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế cùng các lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường, tập trung cao nhất cho công tác cứu nạn, sơ cứu và đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo cập nhật của địa phương, đến 23 giờ 48 phút ngày 18/7, có 7 công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Trong đó, 5 người đã tử vong, gồm: Bùi Văn Vệ, Trương Văn Lâm, Bùi Văn Tuyên, Trần Đình Công và Nguyễn Văn Thiết; 2 người đang được điều trị là Trần Văn Hóa và Phạm Văn Hoàng.

Thông tin này được cập nhật từ báo cáo mới nhất của UBND xã Thạch Quảng sau khi tình trạng các nạn nhân diễn biến xấu hơn so với báo cáo ban đầu.

Song song với công tác cứu hộ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường; không để người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn; phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, xác minh diễn biến vụ việc.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu không tự ý di chuyển tài sản, sửa chữa hoặc làm thay đổi hiện trường, trừ trường hợp cần thiết để cứu người hoặc phòng ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố.

UBND xã Thạch Quảng nhận định đây là vụ tai nạn lao động có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực chăn nuôi của doanh nghiệp. Theo nhận định ban đầu, sau khi một công nhân gặp nạn, nhiều người khác đã liên tiếp xuống ứng cứu và tiếp tục bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan chỉ có thể được xác định sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, giám định và điều tra của cơ quan chức năng.

UBND xã Thạch Quảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; yêu cầu Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa sự cố; đồng thời phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và môi trường tại doanh nghiệp.

Chính quyền địa phương cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của các nạn nhân đang điều trị, phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.