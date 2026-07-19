Bắt giữ Nguyễn Ngọc Lễ, sinh năm 1999

Ngày 18/7, Công an TP. Hà Nội cho biết trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu dân cư Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú tại xã Phú Nghĩa) đang sử dụng điện thoại di động để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web 8Xbet.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã tham gia 08 kèo cược trận đấu World Cup giữa Argentina và Thụy Sỹ với tổng số tiền 9.210.000 đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 01 điện thoại iPhone 11 Pro Max là phương tiện phục vụ hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng. Mọi hành vi tổ chức hoặc tham gia đánh bạc đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.