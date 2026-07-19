Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Nguyễn Ngọc Lễ, sinh năm 1999

| | Thị trường chứng khoán

Bắt giữ Nguyễn Ngọc Lễ, sinh năm 1999

Lực lượng công an phát hiện một thanh niên sử dụng điện thoại truy cập trang cá cược trực tuyến để cá độ.

Ngày 18/7, Công an TP. Hà Nội cho biết trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu dân cư Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú tại xã Phú Nghĩa) đang sử dụng điện thoại di động để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web 8Xbet.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã tham gia 08 kèo cược trận đấu World Cup giữa Argentina và Thụy Sỹ với tổng số tiền 9.210.000 đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 01 điện thoại iPhone 11 Pro Max là phương tiện phục vụ hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng. Mọi hành vi tổ chức hoặc tham gia đánh bạc đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bình An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/7: Tấp nập công bố BCTC quý 2, xuất hiện khoản LNTT tăng đột biến 4.100%

Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/7: Tấp nập công bố BCTC quý 2, xuất hiện khoản LNTT tăng đột biến 4.100% Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt 20-24/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, hai ngân hàng sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng

Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt 20-24/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, hai ngân hàng sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng Nổi bật

7 người thương vong tại trang trại Dabaco ở Thanh Hóa

7 người thương vong tại trang trại Dabaco ở Thanh Hóa

11:00 , 19/07/2026
Tạm giữ nghi can dùng búa cướp tiệm vàng ở Cần Thơ

Tạm giữ nghi can dùng búa cướp tiệm vàng ở Cần Thơ

10:57 , 19/07/2026
Công ty CP Bluemarq Group mất cổ đông lớn

Công ty CP Bluemarq Group mất cổ đông lớn

10:18 , 19/07/2026
Càng mua vàng càng lỗ

Càng mua vàng càng lỗ

10:16 , 19/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên