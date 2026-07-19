Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 năm 2026.



Theo đó, VDS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu mã VDS12603, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Số vốn huy động được dự kiến dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn và/hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Ngày phát hành dự kiến 21/7/2026, kỳ hạn 01 năm, lãi suất cố định 9,3%/năm. Sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành được mua lại tối đa 50% lượng trái phiếu, lãi suất mua lại tối đa 7,8%/năm.

Ảnh: VDS

Chứng khoán Rồng Việt mới đây công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2026 với doanh thu hơn 266 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ. Trong khi tổng chi phí ở mức 212 tỷ đồng, chỉ tăng 8%. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế kỳ này đạt gần 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng.

Động lực chính của sự tăng trưởng trong quý II chính là hoạt động cho vay khi mang về doanh thu gần 124 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Mảng đầu tư cũng ghi nhận doanh thu 90 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt gần 37 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác mang về hơn 15 tỷ đồng.

Với kết quả khả quan trong quý II, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 468 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 36,4% kế hoạch năm. Lũy kế lợi nhuận trước thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của VDS đạt hơn 7.880 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 2.986 tỷ đồng.