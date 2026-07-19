Thêm một chuỗi cửa hàng bán kim cương, vàng lớn thông báo dừng kinh doanh 2 tháng để tái cấu trúc toàn diện

Trên trang Facebook, chuỗi cửa hàng kinh doanh vàng, kim cương Cashion vừa thông báo sẽ chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ 8h ngày 19/7/2026 trong thời gian 2 tháng để thực hiện tái cấu trúc toàn diện.

Trong thông báo gửi tới khách hàng và đối tác, Cashion thừa nhận những biến động lớn của thị trường trong thời gian qua đã khiến doanh nghiệp “không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại”. Theo đó, thương hiệu quyết định tạm dừng kinh doanh để tái cấu trúc toàn diện.

Cashion cho biết trong thời gian tạm dừng, hoặc sớm hơn nếu có thể, thương hiệu kỳ vọng sẽ có cơ hội trở lại với mô hình phù hợp hơn nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Thời điểm hoạt động trở lại sẽ được cập nhật qua các kênh truyền thông chính thức.

Doanh nghiệp cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đối tác vì những ảnh hưởng có thể phát sinh trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Động thái của Cashion diễn ra trong bối cảnh thị trường trang sức kim cương thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện thông tin các cửa hàng, thương hiệu phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động.

Chỉ ít ngày trước, PJA Diamond & Jewelry cũng thông báo ngừng hoạt động từ 17/7 sau gần một thập kỷ kinh doanh. Ngoài ra, một số cửa hàng, thương hiệu như Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu, Long Ngọc Luxury và Hồng Phúc cũng được ghi nhận đã tạm thời đóng cửa để rà soát, đánh giá lại hoạt động.

Theo tìm hiểu, CTCP Cashion chính thức thành lập vào tháng 2/2025 và vận hành theo mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại P.702A, tầng 7, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP HCM.

Tại thời điểm thành lập, Cashion có vốn điều lệ 2 tỷ đồng; trong đó CTCP Người Bạn Investment nắm 57,2% vốn, CTCP Người Bạn Vàng sở hữu 19,9%, ông Lê Trung Hiếu nắm 19,9%, ông Nguyễn Lê Hoàn Gương nắm 2% và bà Phan Thị Hòa Diệu sở hữu 1%.

Trong số các cổ đông sáng lập này, CTCP Người Bạn Vàng là doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái đầu tư của PNJ. Theo báo cáo tài chính quý 1/2026 của PNJ, doanh nghiệp ghi nhận khoản đầu tư góp vốn dài hạn vào CTCP Người Bạn Vàng với giá trị gần 4 tỷ đồng.