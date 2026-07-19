Công ty nào lớn nhất thế giới hiện nay?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/7 (giờ Việt Nam), Apple được định giá khoảng 4.880 tỷ USD sau khi cổ phiếu gần như đi ngang, trong khi vốn hóa của Nvidia giảm xuống còn khoảng 4.860 tỷ USD do cổ phiếu mất 3,5%.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái, "táo khuyết" giành lại ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới sau gần một năm bị Nvidia "vượt mặt".

Sự đảo chiều này phản ánh xu hướng mới trên thị trường tài chính, khi nhà đầu tư mở rộng sự quan tâm ra ngoài các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt AI. Nếu như Nvidia từng dẫn đầu nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip xử lý đồ họa (GPU) phục vụ AI tạo sinh, thì Apple đang được đánh giá cao nhờ khả năng khai thác AI để gia tăng giá trị hệ sinh thái, dịch vụ và phần cứng.

"Táo khuyết" giành lại ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới sau gần một năm bị Nvidia "vượt mặt". Ảnh: Reuters.

Theo bà Toni Meadows - Giám đốc đầu tư tại BRI Wealth Management, Apple từng bị xem là chậm chân trong cuộc đua AI vì không chi mạnh cho việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, quan điểm của thị trường đã thay đổi khi giới đầu tư tin rằng Apple có lợi thế trong việc biến AI thành doanh thu thực tế thông qua hệ sinh thái khép kín, các dịch vụ số và chu kỳ nâng cấp thiết bị của người dùng.

Động lực này cũng đến từ những bước đi gần đây của Apple trong lĩnh vực AI. Tháng trước, hãng đã ra mắt phiên bản Siri được nâng cấp sau nhiều lần trì hoãn, kỳ vọng trợ lý ảo mới sẽ thu hẹp khoảng cách với các đối thủ công nghệ lớn cũng như các startup AI đang nổi lên.

Nhiều chuyên gia nhận định Apple còn sở hữu một "mỏ vàng AI" đó là lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ được lưu trữ trên hàng tỷ chiếc iPhone. Nếu khai thác hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, đây có thể trở thành nền tảng giúp Siri thông minh hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển các dịch vụ AI trong tương lai.

Biểu đồ so sánh giá trị vốn hóa thị trường theo thời gian của 4 tập đoàn công nghệ lớn: Apple, Nvidia, Microsoft và Alphabet (Google). Nguồn: LSEG.

Cột mốc mới cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với CEO Tim Cook - người được cho là sẽ chuyển giao vị trí điều hành cho Giám đốc mảng phần cứng John Ternus vào tháng 9 tới. Việc Apple trở lại vị trí số 1 về vốn hóa được xem là dấu ấn quan trọng trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông Cook.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng cuộc cạnh tranh giữa Apple và Nvidia vẫn chưa ngã ngũ. Nvidia vẫn là doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào AI khi GPU của hãng đang đóng vai trò trung tâm trong hạ tầng AI toàn cầu. Nếu tâm lý thị trường thay đổi, Nvidia hoàn toàn có thể lấy lại vị trí dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Apple cũng đối mặt với không ít thách thức khi hãng phải tăng giá một số sản phẩm nhằm bù đắp chi phí gia tăng, động thái có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng trong thời gian tới.

Không chỉ Apple và Nvidia, làn sóng AI cũng đang tạo ra những "người chiến thắng" mới trong ngành bán dẫn. Các nhà sản xuất chip nhớ như Micron đã bứt phá mạnh khi nhà đầu tư đánh giá cao vai trò của chip nhớ trong hạ tầng AI, trong khi SK Hynix cũng nổi lên như một cái tên thu hút dòng tiền sau khi niêm yết trên sàn Nasdaq.

Sau giai đoạn tăng nóng, nhóm cổ phiếu bán dẫn đã chịu áp lực điều chỉnh trong tháng 7 khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của cơn sốt AI. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX) đã giảm gần 19% so với mức đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, xét từ đầu năm đến nay, chỉ số này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và vượt hiệu suất của cổ phiếu Nvidia, cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của ngành bán dẫn và AI vẫn chưa suy giảm.