Góc nhìn chuyên gia: Xu hướng giảm chưa xác lập, thị trường chờ một lực đỡ quan trọng

Sau chuỗi giảm mạnh từ đầu tháng 7, VN-Index đã đánh mất gần 100 điểm và thủng mốc 1.800 điểm. Thanh khoản cũng tụt dốc không phanh phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Về góc nhìn tuần tới, các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường đã bước vào xu hướng giảm trung - dài hạn. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II được kỳ vọng sẽ trở thành lực đỡ cho thị trường trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh định giá của nhiều doanh nghiệp đã trở nên hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh, chiến lược ưu tiên vẫn là quản trị rủi ro, hạn chế đòn bẩy và chọn lọc những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt để tích lũy cho mục tiêu dài hạn.

VN-Index chưa bước vào xu hướng giảm

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco , ﻿ đợt điều chỉnh vừa qua xuất phát từ tâm lý thận trọng kéo dài trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị diễn biến phức tạp. Dòng tiền chưa có sự lan tỏa, trong khi lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn hạn chế. Cùng với áp lực bán ròng của khối ngoại, các yếu tố này khiến VN-Index thiếu động lực nâng đỡ và đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Đối với sự sụt giảm của thanh khoản trong phiên cuối tuần, chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận ở cả hai góc độ. Một mặt, điều này phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường khi xu hướng ngắn hạn chưa được xác nhận rõ ràng. Mặt khác, việc VN-Index giảm điểm trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp hơn đáng kể so với phiên trước cũng như mức bình quân 20 phiên cho thấy áp lực bán đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Về xu hướng thị trường, ông đánh giá nhịp giảm hiện tại vẫn mang tính điều chỉnh ngắn hạn và chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng giảm trung hạn đã hình thành.

Trên đồ thị ngày, động lượng tăng của chỉ số đã suy yếu khi VN-Index vận động dưới các đường trung bình động quan trọng. Tuy nhiên, trên khung tuần, vùng hỗ trợ trung hạn MA50 vẫn được giữ vững dù chỉ số có thời điểm lùi sát mốc này, phản ánh lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực quanh vùng 1.750 điểm.

Theo kịch bản cơ sở của chuyên gia, VN-Index trong tuần tới nhiều khả năng sẽ giằng co trong vùng 1.760-1.805 điểm khi thị trường cần thêm thời gian kiểm định vùng hỗ trợ và thiết lập mặt bằng cân bằng cung - cầu mới.

Theo đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 sẽ là yếu tố có khả năng tác động đáng kể đến diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận rõ ràng thay vì lan tỏa trên diện rộng. Những doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II và có khả năng duy trì tăng trưởng trong nửa cuối năm sẽ có cơ hội thu hút dòng tiền tốt hơn.

Ở thời điểm hiện tại, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao nên rà soát lại danh mục theo triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp, tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu vẫn còn động lực tăng trưởng.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn, có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu đầu ngành có triển vọng kết quả kinh doanh nửa cuối năm tích cực nhưng đã rơi vào trạng thái quá bán do ảnh hưởng từ diễn biến chung của thị trường.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co﻿

Đưa ra quan điểm, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khu vực cao cấp, Chứng khoán HD (HDS) cho rằng đây vẫn là giai đoạn thị trường đi ngang trong biên độ rộng, thay vì bước vào một xu hướng giảm rõ rệt.

VN-Index khép lại tuần giao dịch quanh ngưỡng 1.787 điểm sau chuỗi phiên rung lắc và điều chỉnh. Dù chỉ số vẫn được nâng đỡ bởi đường trung bình động MA200 ngày - một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng - nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá, trong khi thanh khoản liên tục thu hẹp so với giai đoạn đầu năm 2026.

Chuyên gia HDS cho rằng VN-Index đã duy trì trạng thái đi ngang (sideway) trong biên độ rộng suốt nhiều tháng qua. Chỉ số rung lắc đi cùng thanh khoản khiêm tốn, chủ yếu do mặt bằng lãi suất huy động và cho vay duy trì xu hướng tăng từ cuối năm 2025. Điều này khiến dòng tiền thận trọng hơn với nhóm tài sản có tương quan nghịch với lãi suất như cổ phiếu, ít nhất trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh dòng tiền vào thị trường chưa dồi dào, đà tăng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách vĩ mô hoặc có chất xúc tác riêng, điển hình là một số đại diện thuộc ngành Ngân hàng trong khoảng một tháng gần đây. Ngược lại, nhiều cổ phiếu dù có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh tích cực vẫn liên tục suy giảm.

Đánh giá về xu hướng sắp tới, ông Tâm cho rằng kịch bản chủ đạo trong ngắn hạn vẫn là VN-Index vận động sideway. Theo đó, vùng hỗ trợ gần nằm trong khoảng 1.730-1.750 điểm, trong khi vùng kháng cự gần là mốc 1.800 điểm.

Theo chuyên gia HDS, lãi suất vẫn sẽ là biến số khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng. Dù vậy, thị trường có thể đón nhận thêm động lực từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.

Ông kỳ vọng một số nhóm ngành như Ngân hàng và Bán lẻ sẽ ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, ngành Ngân hàng tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng và nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành, còn nhóm Bán lẻ được hỗ trợ bởi quá trình mở rộng chuỗi cửa hàng mới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi hiện hữu.

Để quay lại với kịch bản thị trường chứng khoán thu hút thanh khoản đi cùng với diễn biến lan tỏa rộng của dòng tiền, mặt bằng lãi suất cần cho tín hiệu tạo đỉnh.

Tuy nhiên, kịch bản này nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian do tác động từ lạm phát và diễn biến tỷ giá USD/VND. Chuyên gia cho biết tỷ giá tăng trong thời gian qua phản ánh nhu cầu nắm giữ USD gia tăng, khi dòng tiền toàn cầu tái phân bổ giữa các kênh đầu tư trong bối cảnh vàng, tiền số giao dịch thận trọng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu.

Đối với nhà đầu tư theo chiến lược giao dịch ngắn hạn, chuyên gia khuyến nghị nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng ở những cổ phiếu có sức mạnh giá yếu hơn thị trường, đặc biệt là các mã liên tục thiết lập đáy mới dù VN-Index chủ yếu side-way.

Ngược lại, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng hoặc đang hình thành nền tích lũy tích cực trên đồ thị kỹ thuật.

Với nhà đầu tư theo chiến lược tích sản hoặc nắm giữ dài hạn, chuyên gia HDS cho rằng chỉ nên ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành, không vướng rủi ro pháp lý, có triển vọng tăng trưởng rõ ràng. Trong trường hợp danh mục đang ghi nhận khoản lỗ, mức lỗ vẫn cần nằm trong ngưỡng chấp nhận được của từng nhà đầu tư.

Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao, ông Tâm đánh giá đây là nhóm có nhiều lợi thế trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân từng phần theo chiến lược tích sản tại các nhịp biến động của thị trường.

Chuyên gia HDS nhấn mạnh rằng những giai đoạn thị trường cho thấy sự chán nản thường đi kèm mặt bằng định giá hấp dẫn đối với các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt. Trong khi đó, với chiến lược trading ngắn hạn, nhà đầu tư chỉ nên tập trung vào các cổ phiếu có sức mạnh giá vượt trội so với thị trường và ưu tiên giải ngân tại các nhịp điều chỉnh (pull-back) trong xu hướng tăng của cổ phiếu.

Giai đoạn biến động mạnh là cơ hội tốt để đầu tư

Đồng quan điểm, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Chứng khoán Kafi cho rằng còn quá sớm để kết luận VN-Index đã bước vào xu hướng giảm dài hạn. Nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì tích cực với GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, vốn FDI đăng ký tăng 61% và vốn FDI thực hiện tăng 11,2% so với cùng kỳ. Những chỉ báo này cho thấy hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đầu tư vẫn đang cải thiện.

Về lạm phát, chuyên gia đánh giá rủi ro trong nước hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát khi CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, áp lực lạm phát chi phí đẩy vẫn cần được theo dõi nếu giá dầu tiếp tục tăng do căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Theo ông, điều thị trường quan tâm không chỉ là diễn biến của lạm phát mà còn là phản ứng chính sách sau đó. Nếu lạm phát hoặc tỷ giá gia tăng khiến mặt bằng lãi suất phải duy trì ở mức cao lâu hơn kỳ vọng, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ tăng, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các tài sản có thu nhập cố định, đồng thời tạo áp lực lên mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán.

Ở góc độ kỹ thuật, ông đánh giá vùng 1.700-1.720 điểm, tương ứng đường EMA200, có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng và tạo nền cho một nhịp hồi phục ngắn hạn của VN-Index. Trong khi đó, xét về định giá, vùng 1.680-1.700 điểm cũng được xem là hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn khi P/E dự phóng của thị trường (loại trừ VIC và VHM) giảm về quanh 10 lần.

Trong ngắn hạn, tâm điểm của thị trường sẽ là mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn. N ếu lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt ở các nhóm dẫn dắt như ngân hàng, bán lẻ và công nghệ, duy trì tăng trưởng và đáp ứng kỳ vọng, đây sẽ là cơ sở củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ dòng tiền quay trở lại . Ngược lại, nếu kết quả kinh doanh gây thất vọng trong khi các rủi ro từ lạm phát, giá dầu và chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu, áp lực điều chỉnh có thể còn kéo dài.

Về chiến lược đầu tư, ông Phước cho rằng thực tế mức độ thiệt hại của nhiều nhà đầu tư lớn hơn mức giảm của VN-Index, bởi phần lớn cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh hơn chỉ số, trong khi không ít tài khoản còn sử dụng đòn bẩy.

Ở giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu nên là quản trị rủi ro. Nhà đầu tư sử dụng margin cao cần chủ động giảm đòn bẩy, tránh để rơi vào trạng thái bị động khi thị trường biến động mạnh. Với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng dài hạn không thay đổi, tôi không cho rằng nên bán tháo chỉ vì biến động ngắn hạn.

Ngược lại, đây là thời điểm phù hợp để rà soát lại danh mục, loại bỏ những cổ phiếu mà câu chuyện đầu tư đã thay đổi và giữ lại những doanh nghiệp có chất lượng, định giá đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh.

Lịch sử cho thấy những giai đoạn thị trường biến động mạnh thường tạo ra nhiều cơ hội đầu tư dài hạn. Điều quan trọng không phải là mua đúng đáy, mà là giữ được kỷ luật, quản trị rủi ro tốt và chỉ giải ngân khi luận điểm đầu tư đủ thuyết phục.