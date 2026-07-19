Transimex không mua được cổ phiếu VNF nào như đăng ký

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Công ty CP Transimex (MCK: TMS) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Cụ thể, trước đó, Transimex đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu VNF của Công ty CP Vinafreight trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2026 đến ngày 10/7/2026.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, Transimex không mua vào được cổ phiếu VNF nào do giá trị thị trường biến động chưa phù hợp.

Như vậy, sau khi đợt giao dịch khép lại, số lượng cổ phiếu VNF mà Transimex nắm giữ vẫn giữ nguyên ở mức 19.351.981 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 61,05%.

Được biết, Transimex là tổ chức có liên quan của Vinafreight khi hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của TMS cũng đang giữ vị trí cấp cao tại VNF.

Cụ thể, ông Lê Duy Hiệp- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Transimex, đang là Thành viên HĐQT VNF. Theo báo cáo, ông Hiệp đang nắm giữ 30.160 cổ phiếu VNF, tỷ lệ 0,1%.

Ông Vũ Chinh- Ủy viên HĐQT VNF, đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát tại Transimex; ông Lê Văn Hùng- Ủy viên HĐQT VNF cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc tài chính tại Transimex ...

Trong một diễn biến khác, Transimex vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng lại là 500.000 cổ phiếu. HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính triển khai và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc có liên quan bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Được biết, Transimex Logistics là công ty con do Transimex nắm giữ 82,29% tỷ lệ quyền biểu quyết trực tiếp và gián tiếp.



