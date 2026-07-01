Chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu rơi về vùng "quá bán", kỳ vọng bật tăng sau nhịp điều chỉnh

VN-Index đã đánh mất mốc 1.800 điểm sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, kéo theo hàng loạt nhóm cổ phiếu trụ sụt sâu.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích Agriseco, chính nhịp điều chỉnh này cũng đang đưa nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt về vùng định giá hấp dẫn, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Theo ông Khoa, đà điều chỉnh của thị trường trong tuần qua chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng trước những bất ổn địa chính trị, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa và lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn còn yếu. Cùng với áp lực bán ròng của khối ngoại, những yếu tố này khiến VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Dù vậy, thanh khoản sụt giảm không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực. Một mặt, điều này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư khi xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng; mặt khác, việc chỉ số giảm trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 phiên cho thấy áp lực bán đã phần nào hạ nhiệt.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Khoa cho rằng đây mới là nhịp điều chỉnh ngắn hạn, chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng giảm trung hạn. Trên đồ thị tuần, đường MA50 vẫn được giữ vững khi lực cầu bắt đáy xuất hiện quanh vùng 1.750 điểm.

Theo kịch bản cơ sở của Agriseco, VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 1.760-1.805 điểm trong tuần tới để kiểm định vùng hỗ trợ và thiết lập trạng thái cân bằng mới.

Nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã rơi về vùng quá bán

Lý giải việc hàng loạt cổ phiếu đầu ngành giảm mạnh hơn cả VN-Index, ông Khoa cho rằng đây đều là những mã có thanh khoản cao, tỷ trọng lớn trong danh mục của nhà đầu tư. Khi thị trường xuất hiện áp lực giảm đòn bẩy, nhóm cổ phiếu này thường bị bán trước để thu hồi tiền mặt dù triển vọng kinh doanh không thay đổi đáng kể.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp từng trải qua giai đoạn tăng giá mạnh nên khi khẩu vị rủi ro suy giảm, phần định giá cao hơn mặt bằng chung cũng bị chiết khấu. Hoạt động bán ròng quy mô lớn của khối ngoại trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị kéo dài càng tạo thêm áp lực lên nhóm vốn hóa lớn.

Theo chuyên gia Agriseco, với những doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng cơ bản và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, nhà đầu tư không nên bán tháo vì biến động ngắn hạn. Ngược lại, có thể cân nhắc tiếp tục nắm giữ, thậm chí gia tăng tỷ trọng khi cổ phiếu đã lùi về vùng giá chiết khấu hấp dẫn.

Trong trường hợp triển vọng doanh nghiệp suy giảm hoặc câu chuyện đầu tư không còn tích cực, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu danh mục, dành nguồn lực cho những cơ hội có triển vọng rõ ràng hơn.

Theo ông Khoa, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 sẽ là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp, dòng tiền nhiều khả năng sẽ không lan tỏa trên diện rộng mà tập trung vào các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng tăng trưởng rõ nét trong nửa cuối năm.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, ông khuyến nghị nên rà soát lại danh mục theo triển vọng từng doanh nghiệp, ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu còn duy trì động lực tăng trưởng.

Trong khi đó, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu đầu ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực nhưng đã rơi vào trạng thái quá bán do ảnh hưởng từ diễn biến chung của thị trường như ngân hàng, chứng khoán, nhóm hưởng lợi từ đầu tư công như thép và nhóm điện, dầu khí gắn với câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn.