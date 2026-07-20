Vùng 1.760–1.780 điểm mở ra cơ hội "bắt đáy", CTCK chỉ tên một nhóm ngành kỳ vọng hút tiền

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng nền tảng vĩ mô 6 tháng đầu năm 2026 vừa được công bố tương đối tích cực, qua đó giúp giải tỏa những lo ngại của thị trường về lạm phát. Thậm chí, lạm phát nhiều khả năng đã có dấu hiệu tạo đỉnh. Theo MBS, đây sẽ là điều kiện cần để Chính phủ tự tin kích hoạt một sự xoay trục chính sách với cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy.

Về triển vọng tuần tới, MBS cho rằng nền kinh tế đang tồn tại mâu thuẫn tạm thời giữa kỳ vọng tăng trưởng và hạn chế thực tế về nguồn lực tài chính nội địa. Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 18/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã thẳng thắn nhận định tiết kiệm nội địa chưa đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư đang bùng nổ.

"Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống thắt chặt, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì lãi suất huy động ở mức cao để giữ chân dòng tiền. Điều này thiết lập mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ cho toàn bộ nền kinh tế", báo cáo chỉ rõ.

Nhóm phân tích MBS đánh giá tác động đã lan tỏa rõ trên thị trường. Lãi suất cao và thanh khoản hạn chế làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt ở các ngành sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Trên thị trường chứng khoán, dù định giá đã ở mức hấp dẫn, dòng tiền yếu khiến thanh khoản giao dịch ảm đạm và biến động ngắn hạn trở nên khó lường. Tương tự, thị trường bất động sản tiếp tục chịu sức ép từ chi phí vốn cao, làm chậm lại đà phục hồi giao dịch.

Trước thách thức này, MBS cho rằng động thái Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu mở rộng đối tượng được vay ngoại tệ là một giải pháp quan trọng. Chính sách này có thể giúp giảm áp lực huy động nội địa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp lý hơn. Trong trung hạn, sự phối hợp linh hoạt giữa chính sách tiền tệ và tài khóa sẽ là yếu tố then chốt để cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định thanh khoản.

﻿Dòng tiền vẫn sẵn sàng "bắt đáy" nhóm cổ phiếu chiết khấu sâu

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index vừa bị đẩy xuống vùng đáy tháng 6, kéo theo hệ quả là một số nhóm cổ phiếu thủng nền tích lũy kéo dài nhiều tháng qua. Thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường tăng cho thấy đã xuất hiện hoạt động cắt lỗ kỹ thuật. Thậm chí, ở một vài thời điểm, thị trường có hiện tượng bán sàn, cho thấy áp lực đòn bẩy cao đang được xử lý chủ động.

MBS đánh giá nhịp kiểm định ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật MA200 là diễn biến đáng chú ý. Dù áp lực bán có thời điểm xuyên thủng vùng hỗ trợ này, thị trường cuối cùng vẫn khép lại bằng nhịp ngược dòng thành công cả về điểm số và thanh khoản. "Điều này cho thấy dòng tiền dù khá kiên nhẫn nhưng vẫn sẵn sàng bắt đáy khi xuất hiện tín hiệu kích hoạt “bán kỹ thuật” hoặc khi cổ phiếu đã có mức chiết khấu sâu", đội ngũ phân tích nhấn mạnh.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng dù đang có sự lệch pha giữa chỉ số thị trường và mặt bằng cổ phiếu, phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ MA200, tương ứng khoảng 1.760–1.770 điểm, vẫn là tín hiệu đáng chú ý đối với xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Hiện, MBS cho biết nhóm ngân hàng đã giảm mạnh trong 2 tuần vừa qua nên khả năng sẽ có dòng tiền quay lại bắt đáy. Bên cạnh đó, nhóm Vingroup vẫn được neo ở vùng đỉnh, qua đó giúp thị trường nhiều khả năng tạo được vùng nền tại khu vực hỗ trợ nói trên.

Từ góc nhìn chiến lược, MBS cho rằng nhà đầu tư nên chuyển sang tư duy tích lũy có chọn lọc, thay vì giao dịch ngắn hạn lướt sóng trong giai đoạn thị trường đang “rửa sạch”. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân dần khi chỉ số kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.760–1.780 điểm , đi kèm thanh khoản tăng và cây nến phục hồi rõ ràng.