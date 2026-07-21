Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE đạt kỷ lục trên 6.300 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính Quý 2/2026, doanh thu hoạt động của Chứng khoán DNSE đạt 453,1 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi, trong đó lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 188,6 tỷ đồng, tăng 50,8%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 95 tỷ đồng, tăng 64,8%; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tương ứng với tăng trưởng doanh thu cho vay, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cán mốc 6.303 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đà tăng trưởng của hoạt động kinh doanh, các khoản chi phí phục vụ hoạt động cũng tăng so với cùng kỳ. Trong Quý 2, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 53,3%; chi phí dự phòng tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng 66,2%; chi phí lãi vay tăng hơn 165,6% so với cùng kỳ.

Kết thúc Quý 2, lợi nhuận trước thuế DNSE đạt 98,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 83 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của DNSE đạt 848,2 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 222,1 tỷ đồng, tăng 80,8%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 336,1 tỷ đồng, tăng 46,9%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 193,4 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Song song với việc mở rộng quy mô hoạt động, chi phí môi giới chứng khoán tăng 83,7%; chi phí dự phòng tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng 68,2%; chi phí lãi vay tăng 210% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh 6 tháng của DNSE còn chịu ảnh hưởng từ việc ghi nhận chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) theo biến động giá của thị trường chứng khoán, qua đó tác động đến lợi nhuận trong kỳ.

Tính 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế DNSE đạt 113,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 94,3 tỷ đồng.

Lọt Top 8 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, giữ vững Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, Quý 2, DNSE tiếp tục ghi nhận bước tiến về thị phần môi giới chứng khoán. Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cuối Quý 2/2026, DNSE xếp thứ 8 về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX với 2,88% thị phần. Đồng thời, DNSE tiếp tục duy trì Top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh với 25,38% thị phần trong Quý 2 và 25,47% tính chung 6 tháng đầu năm 2026.

Đến nay, với xấp xỉ 25,5% thị phần chứng khoán phái sinh, quy mô thị phần của DNSE hiện lớn gấp hơn 6 lần so với thời điểm lần đầu gia nhập Top 10 vào Quý 1/2024, đồng thời duy trì vị trí Top 2 trong 7 quý liên tiếp.

DNSE hiện nắm 25,5% thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, duy trì vị trí Top 2 trong 7 quý liên tiếp (Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Bên cạnh chiến lược mở rộng thị phần, đẩy mạnh phát triển nhóm khách hàng cá nhân, công ty chứng khoán sở hữu trên 1,7 triệu khách hàng này có nhiều nỗ lực xây dựng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm nhà đầu tư. Các tính năng như Ý tưởng đầu tư, Kiểm thử chiến thuật, Trợ lý chứng khoán ảo Ensa, các gói vay margin cạnh tranh và nhiều chương trình thúc đẩy giao dịch như Marathon Tiếp sức 2026, Lướt sóng Phái Sinh 2026… góp phần thu hút khách hàng mới và gia tăng mức độ gắn kết, thúc đẩy giao dịch trong nhóm nhà đầu tư hiện hữu và nhà đầu tư mới.

Chứng khoán DNSE hiện sở hữu trên 1,7 triệu khách hàng

Dù thị trường giai đoạn hiện tại đang chứng kiến nhiều biến động, kỳ vọng nâng hạng trong nửa cuối năm được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Nếu thanh khoản và dòng tiền tiếp tục cải thiện, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các công ty chứng khoán, trong đó có DNSE, tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh.