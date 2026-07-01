VN-Index "bốc hơi" 44 điểm, chuyên gia nhắc nhà đầu tư một điều quan trọng

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới bằng một phiên giảm mạnh trên diện rộng. Áp lực bán lan nhanh ngay từ đầu phiên, kéo VN-Index liên tục lùi sâu và đóng cửa giảm gần 44 điểm, tương đương 2,46%, xuống vùng 1.743 điểm. Sắc đỏ bao trùm phần lớn thị trường với gần 600 mã giảm, trong đó nhóm vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh.

Thanh khoản dù có cải thiện so với một số phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh trên HoSE chưa tới 18.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán đang dâng cao.

Nhận định về diễn biến hiện tại, ông Đặng Văn Cường - Trưởng phòng tư vấn đầu tư Mirae Asset (MASVN) cho rằng thị trường đang phát đi những tín hiệu đáng thận trọng.

" Rất khó để khẳng định ngay thị trường đang bước vào downtrend hay chỉ là một nhịp điều chỉnh mạnh, bởi trạng thái xu hướng thường chỉ được nhận diện rõ ràng khi nó đã đi qua. Tuy nhiên, cảm nhận trên thị trường lúc này khá nặng nề: VN-Index vẫn đang ở vùng 1.700 điểm, nhưng áp lực không khác nhiều so với giai đoạn chỉ số ở vùng 1.500 điểm ", ông Cường cho hay.﻿

Thêm vào đó, việc những cổ phiếu bluechips lớn như Hòa Phát hay nhóm ngân hàng Big4 cũng suy yếu trong phiên 20/7 là tín hiệu cần theo dõi.

“Tín dụng khó cung ứng, lãi suất tăng mới là yếu tố có sức nặng”

Theo chuyên gia Mirae Asset, những câu chuyện tích cực như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp hay kỳ vọng về một chu kỳ phát triển mới đang bị che mờ bởi các khó khăn hiện tại của thị trường vốn.

Cụ thể, việc tín dụng khó cung ứng và lãi suất tăng vọt mới là những yếu tố thực sự có sức nặng đối với thị trường chứng khoán. Các yếu tố này tác động trực tiếp và tức thời hơn so với những con số tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hay việc định giá P/E thấp so với lịch sử.

Thị trường hiện tại đang có sự “vần điệu” với giai đoạn cuối năm 2022. Khi dòng tiền suy yếu, cung lấn át cầu, giá cổ phiếu giảm là điều khó tránh. Mặt khác, yếu tố phân tích cơ bản dù vẫn quan trọng, chỉ còn đóng vai trò như một điểm neo tương đối mỏng manh khi thị trường chung chịu áp lực mạnh.

Do đó, chưa có đủ luận điểm hay căn cứ rõ ràng để kỳ vọng những khó khăn nói trên sẽ sớm kết thúc.

Ưu tiên tiền mặt , hạn chế sử dụng đòn bẩy

Trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và lực cầu chưa sự cải thiện rõ rệt, ông Cường cho rằng nhà đầu tư không nên đặt kỳ vọng vào khả năng thị trường sớm hồi phục, điều quan trọng là cần chuẩn bị cho những kịch bản xấu hơn.

Điển hình, trong quá khứ, những giai đoạn đổ vỡ lớn như bong bóng dotcom hay khủng hoảng tài chính đều cho thấy thị trường thường có những diễn biến bất ngờ, vượt xa dự báo ban đầu. Vì vậy, nhà đầu tư cần có tâm thế như một thủy thủ lênh đênh trên biển, luôn sẵn sàng trước những tình huống bất lợi hơn có thể xảy ra.

Từ kinh nghiệm cá nhân, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên bị ru ngủ bởi những lời trấn an quen thuộc như “thị trường giảm quá rồi không thể giảm nữa”, “bão sẽ sớm qua đi” hay “định giá đã rất hấp dẫn”. Theo ông, cổ phiếu rẻ hoàn toàn có thể tiếp tục rẻ hơn, thậm chí rẻ hơn rất nhiều nếu bối cảnh thị trường xấu đi.

Về chiến lược hành động, ông Cường khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tiền mặt, hạn chế tối đa sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường không thuận lợi. Việc giải ngân, nếu có, nên thực hiện đều đặn và có chọn lọc theo chiến lược bình quân giá, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và bảng cân đối đủ mạnh để vượt qua thách thức chung của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể theo dõi những doanh nghiệp đang có câu chuyện riêng đủ lớn, thể hiện qua việc giá cổ phiếu được neo giữ tốt hơn và giảm nhẹ hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường.