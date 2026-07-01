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Một công ty trên sàn chỉ có 6 nhân sự báo lãi tăng trưởng 400%, chuẩn bị trả cổ tức 2.000 đồng/cp

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Một công ty trên sàn chỉ có 6 nhân sự báo lãi tăng trưởng 400%, chuẩn bị trả cổ tức 2.000 đồng/cp

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 86 tỷ đồng và 80 tỷ đồng, tăng 390% và 280% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội (mã: BTH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt gần 46 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, mang về gần 36 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, BTH báo lãi trước thuế đạt 63 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 51 tỷ đồng, cùng tăng trưởng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 86 tỷ đồng và 80 tỷ đồng, tăng 390% và 280% so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty trên sàn chỉ có 6 nhân sự báo lãi tăng trưởng 400%, chuẩn bị trả cổ tức 2.000 đồng/cp- Ảnh 1.

Theo văn bản giải trình, quý 2/2026, công ty cho biết đã bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN của 1 căn liền kề trong khi cùng kỳ bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN của 1 căn chung cư.

Do diện tích và đơn giá bán của liền kề lớn hơn chung cư và doanh thu dịch vụ (cho thuê thương mại, trông giữ xe ô tô) khi tòa nhà đi vào hoạt động ổn định tăng lên đáng kể nên doanh thu quý 2/2026 tăng khoảng 8,3 lần so với quý 2/2025.

Tính đến 30/06/2026, công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ và 17/25 căn liền kề.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của BTH đạt gần 670 tỷ đồng, giảm nhẹ 2 tỷ so với hồi đầu năm, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn (488 tỷ đồng). Nợ phải trả đạt 107 tỷ đồng, giảm mạnh 87 tỷ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 563 tỷ đồng, LNST chưa phân phối đạt gần 305 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là quy mô nhân sự của BTH ở mức khiêm tốn. Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tổng số nhân viên là 6 người.

Ở một diễn biến liên quan, 29/7 tới đây sẽ là ngày BTH chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền 2025, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến 14/8. Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ cần chi khoảng 50 tỷ đồng thanh toán cổ tức đợt này.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

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