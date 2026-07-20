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Nóng: Lại 1 chuỗi kim cương lớn đóng cửa - Hé lộ mâu thuẫn với PNJ

| | Thị trường chứng khoán

Sau khi Cashion bất ngờ thông báo đóng cửa, PNJ lại bị "réo tên" dù công ty này khẳng định không liên quan từ giữa tháng 1/2026.

Nóng: Lại 1 chuỗi kim cương lớn đóng cửa - Hé lộ mâu thuẫn với PNJ- Ảnh 1.

Một cửa hàng thuộc chuỗi kim cương Cashion. Ảnh: Cashion.

Theo thông báo gửi tới khách hàng, Cashion - đơn vị chuyên kinh doanh kim cương, trang sức kim cương và dịch vụ trao đổi hàng hiệu chính hãng  sẽ tạm dừng hoạt động từ 8h ngày 19/7/2026 trong thời gian 2 tháng.

Theo thông tin giới thiệu, Cashion đang sở hữu hệ thống cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở 10 thành phố, gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng cùng một số địa phương khác.

Doanh nghiệp cho biết những biến động mạnh của thị trường trong thời gian qua khiến mô hình kinh doanh hiện tại không còn đủ điều kiện để duy trì. Trên cơ sở đó, Cashion quyết định tạm ngừng hoạt động để tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Đáng chú ý, việc Cashion thông báo tạm dừng hoạt động cũng khiến mối quan hệ giữa chuỗi này với PNJ tiếp tục được nhắc đến.

Trước đó, trên thị trường từng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Cashion là doanh nghiệp được PNJ rót vốn hoặc có liên hệ trực tiếp với hãng trang sức này. Tuy nhiên, phía PNJ sau đó đã lên tiếng làm rõ về mối quan hệ giữa hai bên.

Từ tháng 1/2026, trên website chính thức, PNJ lên tiếng về quyền sở hữu thương hiệu của chính PNJ. Thông báo này vô tình để lộ những mâu thuẫn giữa PNJ và Cashion. Thông báo khẳng định: Thương  hiệu Cashion không phải là đối tác, công ty con, công ty thành viên của PNJ.

Nóng: Lại 1 chuỗi kim cương lớn đóng cửa - Hé lộ mâu thuẫn với PNJ- Ảnh 2.

Trước đó, PNJ có khoản đầu tư sở hữu gần 20% cổ phần Công ty cổ phần Người Bạn Vàng (NBV) và cho NBV thuê mặt bằng có thu phí. Giá trị gốc khoản đầu tư gần 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên tháng 2/2025, NBV đã thành lập Cashion hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng. Việc mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp như mục tiêu hợp tác ban đầu.

Đến giữa tháng 1/2026 - tức sau gần 1 năm NBV thành lập Cashion, PNJ chính thức ra thông báo nói trên.

Đại diện PNJ cho biết, công ty đã ra nghị quyết HĐQT thoái vốn khỏi NBV vào giữa tháng 2/2026.

﻿Theo báo cáo tài chính quý 1/2026 của PNJ, khoản mục đầu tư gần 4 tỷ đồng vào NBV vẫn giữ nguyên như trước.

Như vậy, những mâu thuẫn giữa PNJ và NBV đã bắt đầu xuất hiện từ khi NBV thành lập Cashion với mảng kinh doanh tương tự, cạnh tranh trực tiếp với PNJ, từ đầu năm 2025.

Sau 1 năm, PNJ lên tiếng khẳng định không liên quan và ra nghị quyết thoái vốn. Tuy vậy, tính đến cuối quý 1 vừa qua, việc thoái vốn vẫn chưa hoàn tất.

Theo Phan Trang

Nhịp sống thị trường

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