Chứng khoán HSC: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tăng 44% so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt gần 29,200 tỷ đồng/ngày, tăng 38% so với cùng kỳ. Trên nền thanh khoản đó, cả ba mảng kinh doanh cốt lõi của HSC là cho vay ký quỹ, môi giới và tự doanh đều tăng trưởng hai chữ số, trong đó cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực dẫn dắt.

Kết quả các hoạt động kinh doanh

- Cho vay ký quỹ: doanh thu 1,532 tỷ đồng, tăng 50% và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung. Dư nợ cho vay ký quỹ tại ngày 30/06/2026 đạt 29,024 tỷ đồng, tăng so với mức 28,150 tỷ đồng đầu năm.

- Môi giới: doanh thu 521 tỷ đồng, tăng 31%. Thị phần môi giới 6 tháng đầu năm của HSC đạt 7.1%, cải thiện từ mức 6.9% cùng kỳ năm 2025.

- Tự doanh: doanh thu 361 tỷ đồng, tăng 66%, chủ yếu từ hoạt động tạo lập thị trường cho ETF và chứng quyền có bảo đảm, với danh mục tập trung vào tài sản thanh khoản cao.

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp: doanh thu 11 tỷ đồng, giảm 82% trên nền so sánh cao của nửa đầu năm 2025, giai đoạn HSC hoàn tất một số thương vụ quy mô lớn. Công ty hiện đang triển khai một số giao dịch IPO và M&A, dự kiến đóng góp vào kết quả kinh doanh trong các quý tới.

Tổng chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,748 tỷ đồng, tăng 47% chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 75% lên 1,032 tỷ đồng trên nền tảng vốn vay mở rộng để phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ. Trong khi đó, chi phí cố định tăng 9%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của doanh thu và chi phí biến đổi.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của HSC đạt 41,259 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng trưởng dư nợ cho vay margin. Vốn chủ sở hữu đạt 14,640 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ do có thêm nguồn vốn mới từ đợt phát hành cổ phiếu vào cuối năm 2025.

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Định hướng nửa cuối năm 2026

Ngày 05/05/2026 vừa qua, Hội đồng Quản trị HSC đã thông qua phương án chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, giá 10,000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 2,700 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 17/07/2026, thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ 29/07 đến 28/08/2026. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ trong năm 2026 và 2027. Đây là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, cùng với phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Sau khi hoàn tất ba đợt phát hành, vốn điều lệ của HSC dự kiến tăng từ 10,808 tỷ đồng lên hơn 15,800 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành sẽ tạo điều kiện để Công ty mở rộng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các giao dịch tư vấn tài chính doanh nghiệp đang triển khai cùng triển vọng dòng vốn nước ngoài cải thiện sau khi thị trường nâng hạng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết quả kinh doanh của HSC trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027.