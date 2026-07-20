Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp ra loạt thông báo quan trọng

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3, mã: TV3) thông báo 7/8 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra trong quý 3/2026 tại TP. HCM nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đồng thời, EVNPECC3 cũng thông báo 15/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng), doanh nghiệp dự chi khoảng 5 tỷ đồng để hoàn tất trả cổ tức.

Việc công ty tổ chức Đại hội bất thường được xem là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện bộ máy sau biến cố nhân sự hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Trước đó, theo công bố ngày 9/6, EVNPECC3 cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Nhiều lãnh đạo tại các doanh nghiệp điện như TV1, TV2, TV4 và PC1 cũng đã bị khởi tố. Các sai phạm được xác định có liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Ngay sau thông tin trên, TV3 công bố nghị quyết kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, ông Trần Quốc Điền, Thành viên HĐQT, được giao tạm thời phụ trách HĐQT EVNPECC3 cho đến khi có quyết định thay thế. Ông Trần Lê Minh, Phó Tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/6/2026 cho đến khi có quyết định khác.

Đối với công tác tài chính - kế toán, EVNPECC3 chỉ định ông Nguyễn Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kế toán tài chính Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát và Xây dựng Điện 1A, phụ trách công tác kế toán của công ty từ ngày 15/6.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thủy điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/6/2026.