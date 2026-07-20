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Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa có thể bị phạt nặng

| | Thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng theo Nghị định 284 vừa được Chính phủ ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 284/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa. Đây là văn bản quy định chế tài xử phạt trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 5/2025.

Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ Bộ Tài chính cấp phép bị phạt nặng - Ảnh 1.

Nghị định quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

Nghị định 284 có hiệu lực từ 1/9, được áp dụng trong thời gian Nghị quyết 05/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa còn hiệu lực.

Theo Thế Trần

An Ninh Tiền Tệ

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