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Một thế lực bất ngờ tung 400 tỷ đồng gom cổ phiếu trong phiên Index "bay" gần 44 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực bất ngờ tung 400 tỷ đồng gom cổ phiếu trong phiên Index "bay" gần 44 điểm

Tự doanh CTCK mua ròng 425 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường tiếp tục có diễn biến tiêu cực trong phiên đầu tuần 20/7 với áp lực bán gia tăng mạnh hơn. Đóng cửa, VN-Index giảm mạnh 43,94 điểm (-2,46%) về mức 1.743,51 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Trước bối cảnh đó, khối ngoại bán ròng khoảng 86 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay.

Tự doanh CTCK mua ròng 425 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại GMD với giá trị 300 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (69 tỷ đồng), LPB (37 tỷ đồng), VJC (25 tỷ đồng), VCB (24 tỷ đồng), ACB (21 tỷ đồng), VNM (17 tỷ đồng), STB (16 tỷ đồng), BSR (14 tỷ đồng) và SHB (13 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 45 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (37 tỷ đồng), MBB (30 tỷ đồng), BID (19 tỷ đồng), VPB (10 tỷ đồng), MWG, MSN và E1VFVN30 cùng bị bán ròng 9 tỷ đồng, REE (5 tỷ đồng) và PVT (3 tỷ đồng).

An Thái

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