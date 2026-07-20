Cửa hàng lớn đua nhau dừng hoạt động, thị trường kim cương TP.HCM 'đóng băng'

Không chỉ tại Vincom Đồng Khởi, ghi nhận trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) - khu vực được nhiều người gọi là “phố kim cương” lớn nhất nhì TP.HCM - cũng cho thấy không khí mua bán rất đìu hiu.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - PNJ Lab).
Liên quan vụ án, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội “Buôn lậu”, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, tài sản chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.