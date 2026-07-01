CTCK điểm tên 7 cổ phiếu đầu ngành đã rơi về vùng "quá bán" sau nhịp chiết khấu sâu

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Agriseco cho rằng nhịp điều chỉnh của thị trường diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và triển vọng lãi suất toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.

Dù vậy, sau nhịp giảm mạnh, định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn. Theo Agriseco, P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 13,3 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 13,7 lần và trung bình 10 năm là 15,2 lần. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 10,9 lần.

Công ty chứng khoán này cũng lưu ý nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã rơi vào trạng thái quá bán theo chỉ báo RSI, phản ánh áp lực bán mạnh chủ yếu đến từ yếu tố tâm lý, trong khi nền tảng cơ bản của doanh nghiệp chưa ghi nhận sự suy yếu tương ứng.

Từ đó, Agriseco cho rằng nhóm cổ phiếu đầu ngành với nền tảng tài chính vững chắc đang thu hút sự chú ý sau khi điều chỉnh về vùng định giá thấp, phù hợp để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng và tích lũy cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại. Danh sách được đơn vị này theo dõi gồm BID, GVR, HPG, MSN, SSI, VCB và VPB.

Đối với Hòa Phát (HPG), Agriseco đánh giá doanh nghiệp tiếp tục được hỗ trợ bởi việc mở rộng công suất tại dự án Dung Quất 2, cùng triển vọng nhu cầu thép tăng nhờ đầu tư công và sự phục hồi của hoạt động xây dựng dân dụng. Sau nhịp điều chỉnh, chỉ báo RSI của HPG đã giảm xuống dưới ngưỡng 30, cho thấy cổ phiếu bước vào vùng quá bán. Theo thống kê của Agriseco, trong quá khứ mỗi khi RSI của HPG giảm xuống dưới ngưỡng này, cổ phiếu thường xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật sau đó.

Ở nhóm ngân hàng, Agriseco cho rằng BID và VCB vẫn sở hữu những yếu tố nền tảng tích cực. BID được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, dòng vốn FDI và giải ngân đầu tư công. Trong khi đó, Vietcombank duy trì chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất ngành, đồng thời kế hoạch tăng vốn được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Đối với GVR, báo cáo cho biết triển vọng hoạt động của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi giá cao su thế giới duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với bình quân năm trước, trong khi doanh nghiệp vẫn sở hữu quỹ đất lớn với tiềm năng phát triển khu công nghiệp.

Với MSN, Agriseco đánh giá doanh nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ hệ sinh thái kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ và vật liệu công nghệ cao. Trong khi đó, SSI được đánh giá vẫn giữ vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán về thị phần môi giới, quy mô vốn và tệp khách hàng. Còn VPB được kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng nhờ quy mô và năng lực mở rộng hoạt động thuộc nhóm dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân.

Nhìn chung, Agriseco cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh, nhiều cổ phiếu bluechip đã rơi vào trạng thái quá bán về mặt kỹ thuật trong khi các yếu tố cơ bản chưa có nhiều thay đổi. Điều này cho thấy diễn biến giảm giá gần đây chịu tác động đáng kể từ yếu tố tâm lý và dòng tiền ngắn hạn hơn là sự suy giảm trong triển vọng hoạt động của doanh nghiệp.