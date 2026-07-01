Một công ty chứng khoán báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ, tạm thắng lớn với cổ phiếu Vingroup

CTCP Chứng khoán Kafi vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý 2, doanh thu hoạt động của Kafi đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh và cho vay.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 573 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng hơn 5 lần, lên 119 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu cũng tăng 67%, đạt 290 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 36 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu lưu ký chứng khoán tăng 17% lên 1,5 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong quý 2 của Kafi đạt 390 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 33%, còn 183 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ và chênh lệch đánh giá lại giá trị hợp lý tài sản AFS khi phân loại lại tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng. Chi phí môi giới tăng 6% lên 48 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Kafi đạt gần 13 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 85% lên 293 tỷ đồng và chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 84%, đạt 78 tỷ đồng.

Kết quả, Kafi báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 272 tỷ đồng, tăng 405% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 397%, tương đương gần gấp 5 lần quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 , doanh thu hoạt động của Kafi đạt 2.024 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 291 tỷ đồng, lần lượt tăng 155% và 151% so với nửa đầu năm 2025.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, dư nợ cho vay margin và UTTB của Kafi đạt 11.702 tỷ, tăng mạnh gần 900 tỷ so với đầu quý 2. Riêng dư nợ margin đạt 11.675 tỷ, tăng 968 tỷ so với đầu quý.

Ngoài ra, danh mục tài sản tài chính FVTPL của Kafi có giá trị hợp lý 9.867 tỷ đồng, giảm khoảng 198 tỷ đồng so với cuối quý 1. Danh mục này chủ yếu gồm giấy tờ có giá và tiền gửi có kỳ hạn với 8.706 tỷ đồng, trái phiếu niêm yết 611 tỷ đồng, trái phiếu chưa niêm yết 206 tỷ đồng và cổ phiếu 344 tỷ đồng.

BCTC quý 2/2026 của Chứng khoán Kafi.

Đáng chú ý, trong danh mục cổ phiếu, Kafi đang nắm giữ hai mã bluechips là FPT và VIC, với giá trị hợp lý tại cuối quý 2 lần lượt khoảng 9 tỷ đồng và 57 tỷ đồng. So với cuối quý 1, công ty đã gia tăng đầu tư vào cổ phiếu VIC của Vingroup thêm gần 18 tỷ đồng tính theo giá gốc. Khoản đầu tư này hiện ghi nhận mức lãi tạm tính khoảng 12,6 tỷ đồng, tương đương 28% so với giá vốn.