Công ty chứng khoán "họ" Sunshine báo lãi đột biến 800 tỷ trong quý 2

Ngay sau nhóm lãi nghìn tỷ của ngành chứng khoán trong quý 2 là Chứng khoán SmartMind (SMDS). Công ty này gây chú ý với lợi nhuận trước thuế lên tới 804 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 2 tỷ đồng. Đây là một trong những trường hợp đảo chiều đáng chú ý nhất trong quý vừa qua.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 2 đạt 61 tỷ đồng, tăng 478% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vẫn là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 47 tỷ đồng, dù giảm 73% so với mức nền cao cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới đạt 4 tỷ đồng, tăng 8%; lãi từ cho vay và phải thu đạt 2 tỷ đồng, giảm 15%. Thu nhập hoạt động khác cũng giảm khoảng 35%, xuống còn 6 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động giảm mạnh 34% so với quý 2/2025, xuống còn 159 tỷ đồng.

Điểm nhấn lớn nhất trong quý nằm ở doanh thu tài chính với 754 tỷ đồng, tăng tới 2.207% so với cùng kỳ năm trước. Công ty thuyết minh đây toàn bộ là khoản doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định

Nhờ đó, SmartMind ghi nhận lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 794 tỷ đồng, cũng đảo chiều mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của SmartMind đạt 94 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Song khoản thu từ hoạt động tài chính giúp lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 826 tỷ đồng, tăng 608%.

SMDS tiền thân là Chứng khoán Tầm Nhìn được thành lập cuối năm 2006, sau đó đổi tên thành Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (tháng 8/2017), Chứng khoán Việt Nam Gateway (tháng 11/2018). Các bước ngoặt lớn đến vào năm 2021, giai đoạn Công ty lần lượt đổi tên thành Chứng khoán KS và tăng vốn lên trên 1,000 tỷ đồng sau khi về với nhóm Sunshine. Đến tháng 10/2023, Công ty chính thức sử dụng tên Chứng khoán SmartMind như hiện tại. Hiện công ty mẹ của SMDS là Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu mang về tổng doanh thu thực hiện gần 142 tỷ đồng và lãi trước thuế thực hiện hơn 93 tỷ đồng. Như vậy, SmartMind đã vượt gần 800% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.