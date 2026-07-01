Cập nhật số liệu CTCK ngày 21/7: 6 công ty báo lãi nghìn tỷ, “ngôi vương” bất ngờ đổi chủ, một tên tuổi lớn giảm lãi 95%

Bức tranh lợi nhuận ngành chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong quý 2/2026. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 77 công ty đã công bố, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 15.200 tỷ đồng, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, 65 công ty báo lãi và 12 công ty ghi nhận lợi nhuận âm. Có 22 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế trên 100 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện không chỉ tập trung ở nhóm dẫn đầu mà còn lan rộng xuống nhóm công ty quy mô vừa.

Dù vậy, mức độ tập trung lợi nhuận vẫn ở mức cao. Riêng 6 công ty đứng đầu đã mang về gần 9.370 tỷ đồng, tương đương hơn 61% tổng lợi nhuận toàn ngành trong quý.

Dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận quý 2/2026 là Chứng khoán VPBank với lợi nhuận trước thuế đạt 2.159 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp VPBankS vượt qua loạt tên tuổi lớn để vươn lên vị trí số một trong quý 2 (quý 1/2026 là SSI, quý 4/2025 là TCBS).

Xếp ngay sau là Chứng khoán Techcombank (TCBS) với 2.097 tỷ đồng, tăng 21%. Khoảng cách lợi nhuận giữa hai doanh nghiệp dẫn đầu chỉ hơn 60 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI đứng thứ ba với lợi nhuận trước thuế 1.511 tỷ đồng, tăng 32%. Chứng khoán VPS (VCK) đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 57%, giữ vị trí thứ tư.

Hai thành viên còn lại trong nhóm lãi nghìn tỷ là Chứng khoán HD và Chứng khoán VNDirect . Trong đó, Chứng khoán HD ghi nhận 1.118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 294% so với cùng kỳ; VNDirect đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 126%.

Như vậy, câu lạc bộ lãi nghìn tỷ trong quý 2 có tổng cộng 6 thành viên, gấp đôi con số 3 doanh nghiệp của quý 1 đầu năm.

Nhiều công ty quy mô vừa báo lãi " tăng bằng lần "

Ngay sau nhóm lãi nghìn tỷ là Chứng khoán SmartMind (SMDS) với lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 2 tỷ đồng. Đây là một trong những trường hợp đảo chiều đáng chú ý nhất trong quý.

Chứng khoán LPBank đứng kế tiếp với 628 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 140%. Chứng khoán MB (MBS) đạt 377 tỷ đồng, tăng 38%; Chứng khoán TP.HCM (HSC) lãi 340 tỷ đồng, tăng 42%; Chứng khoán ACB (ACBS) đạt 299 tỷ đồng, tăng 30%.

Nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng gồm Chứng khoán KAFI với 272 tỷ đồng, Chứng khoán Vietcap đạt 271 tỷ đồng, Chứng khoán Mirae Asset đạt 245 tỷ đồng và Chứng khoán Everest đạt 243 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán KAFI tăng trưởng 404% so với cùng kỳ. Chứng khoán Everest cũng đảo chiều mạnh từ khoản lỗ 9 tỷ đồng trong quý 2/2025 sang lãi 243 tỷ đồng trong quý 2 năm nay.

Xét về tỷ lệ tăng trưởng, Chứng khoán OCB là doanh nghiệp nổi bật với lợi nhuận tăng 4.150%, từ 3 tỷ đồng lên 111 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng bằng lần của một số doanh nghiệp chủ yếu đến từ nền lợi nhuận thấp của năm trước.

Chứng khoán Xuân Thiện tăng 659% lên 24 tỷ đồng; Chứng khoán NH Việt Nam tăng 391% lên 29 tỷ đồng; Chứng khoán JB Việt Nam tăng 204% lên 41 tỷ đồng và Chứng khoán Agriseco tăng 184% lên 38 tỷ đồng.

Một điểm sáng khác trong quý 2 là sự xuất hiện của hàng loạt trường hợp đảo chiều kết quả kinh doanh như Chứng khoán Apec với lợi nhuận 55 tỷ đồng, Chứng khoán Rồng Việt đạt 55 tỷ đồng, Chứng khoán VTG đạt 52 tỷ đồng và Chứng khoán Sacombank đạt 44 tỷ đồng.

Chứng khoán Stanley Brothers chuyển từ lỗ nhẹ sang lãi 40 tỷ đồng. Chứng khoán T-Cap cũng ghi nhận lợi nhuận 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 27 tỷ đồng.

Nhiều tên tuổi lớn gây thất vọng khi lợi nhuận giảm mạnh

Trái ngược với xu hướng chung, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm sâu so với nền cao của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý nhất là Chứng khoán VIX . Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của công ty chỉ đạt 75 tỷ đồng, giảm 95% so với mức 1.603 tỷ đồng cùng kỳ.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng giảm 81%, từ 463 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng. Chứng khoán VietinBank chỉ lãi 19 tỷ đồng, giảm 91%.

Nhóm vốn hoá bé hơn, Chứng khoán Phố Wall giảm 92% xuống 2 tỷ đồng. Lợi nhuận của Chứng khoán Thiên Việt giảm 76% còn 15 tỷ đồng, Chứng khoán DSC giảm 63% xuống 20 tỷ đồng và Chứng khoán Hải Phòng giảm 65% xuống 15 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong số 12 công ty báo lỗ trong quý 2, Chứng khoán Quốc Gia (NSI) đứng đầu với khoản lỗ trước thuế 97 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 42 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Tân Việt đứng sau với khoản lỗ 8 tỷ đồng, trong khi quý 2/2025 lãi 39 tỷ đồng. Chứng khoán Đại Việt lỗ 6 tỷ đồng; Chứng khoán Kirin và Chứng khoán APG cùng lỗ khoảng 4 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng đạt gần 24.800 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng lợi nhuận trước thuế của 77 công ty chứng khoán ước đạt gần 24.800 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. TCBS dẫn đầu với 3.555 tỷ đồng, tăng 17%; theo sau là SSI với 2.973 tỷ đồng và VPS với 2.925 tỷ đồng. VPBankS đứng thứ tư với 2.673 tỷ đồng, tăng 197%, trong khi VNDirect và Chứng khoán HD lần lượt đạt 1.787 tỷ đồng và 1.470 tỷ đồng.

Tổng thể, lợi nhuận ngành tăng trưởng mạnh nhưng vẫn tập trung lớn vào nhóm dẫn đầu, cho thấy sự phân hóa tiếp tục rõ nét giữa các công ty chứng khoán.