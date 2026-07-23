Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

Người hâm mộ công nghệ đang dành phần chú ý đặc biệt trước những thông tin rò rỉ mới nhất về siêu phẩm iPhone 18 Pro Max. Một trong những điểm nhấn đáng giá nhất chính là sự xuất hiện của hệ thống camera thay đổi tốc độ. Đây là một tính năng đã được công nghệ kỳ vọng từ lâu và ngày càng trở nên có cơ sở thông tin về các tài liệu rò rỉ từ chuỗi ứng dụng, hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng về nhiếp ảnh di động trên các thiết bị của Apple.

Theo báo cáo từ NotebookCheck, thông tin chi tiết về máy ảnh hệ thống mới được tìm thấy trong bản cập nhật ký hiệu mong đợi của bộ xử lý hình ảnh (ISP) thuộc hệ thống dữ liệu nội bộ của Tata Electronics. Khối dữ liệu này không có sẵn trong nhóm tin tặc World Leaks phát tán vào tháng 6 vừa qua. Tài liệu chỉ ra rằng camera chính trên iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX905 hoàn toàn mới để thay thế cho cảm biến trên thế hệ tiền nhiệm.

Điều đáng chú ý nhất là chuẩn mực dữ liệu khối đã tiết lộ các thông tin liên quan đến bộ phận truyền động của cơ chế thay đổi khẩu khẩu. Mặc dù công nghệ kiểm soát cơ chế kiểm soát ánh sáng này đã từng xuất hiện trên một số dòng điện thoại thông minh Android cấp cao, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Apple đưa tính năng này lên iPhone. Cơ chế mới cho phép người dùng điều chỉnh linh hoạt ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên điều kiện môi trường xung quanh, từ đó tối ưu hóa độ sâu của hình ảnh và cải thiện chất lượng ảnh chụp trong đêm đáng ngưỡng mộ. Bất kỳ chấp nhận xác thực nào về cơ chế quang học, kích thước điểm ảnh của biến cảm biến mới vẫn được giữ ở mức 1,22 micron, cho thấy Apple đang tiến hành toàn năng để hoàn thiện khả năng chỉnh sửa khẩu thay vì mở rộng vật lý kích thước của cảm biến.

Ngoài ra, cuộc đột kích trên camera chính, các thành phần quang học còn lại trên iPhone 18 Pro Max chắc chắn không có nhiều thay đổi so với thế hệ iPhone 17 Pro Max. Hệ thống này tiếp tục duy trì thiết lập ba camera sau với độ phân giải đều là 48 MP. Cụ thể, thiết bị vẫn sử dụng cảm biến Sony IMX973 cho camera tele, Sony IMX972 cho camera góc siêu rộng, cảm biến LiDAR Sony IMX591 và camera selfie Sony IMX914.

Đối với ống kính tele, ống kính biến đổi tiếp tục sử dụng kích thước mặc định mặc định 0,7 micron và được trang bị công nghệ điểm ảnh thành 1,4 micron khi chụp thực tế. Kỹ thuật này giúp thiết bị thu sáng tốt hơn và duy trì độ sắc nét vượt trội cho các bức ảnh chụp xa. Cùng với đó, hệ thống chống rung quang học (OIS) dạng 3 chiều vẫn được giữ nguyên nhằm đảm bảo ổn định trong quá trình quay. Về mặt thiết kế tổng thể, máy sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt ngoại trừ phần chiết xuất Dynamic Island được tinh chỉnh nhỏ gọn hơn, khi công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình được chọn vẫn chưa thể được hiển thị trong phiên bản năm nay.

Không chỉ định tập trung vào ảnh, khả năng kết nối cũng là một điểm sáng lớn trên thế hệ iPhone mới. Theo chuyên trang Digital Trends, dòng iPhone 18 Pro có nhiều khả năng sẽ được tích hợp modem C2 do chính Apple phát triển. Thiết bị dự kiến sẽ hỗ trợ kết nối bảo vệ mạng thông tin 5G. Điểm nâng cao cốt lõi nằm ở nơi người dùng có thể gửi các tin nhắn văn bản thông thường qua sóng bảo vệ ở những khu vực không có sóng viễn thông, thay vì bị giới hạn chỉ ở các tin nhắn SOS khẩn cấp như cấp trước đây.

Sự kết hợp giữa tự phát triển modem và mạng 5G vệ tinh cho thấy tham vọng của Apple trong việc hoàn thiện hệ thống kết nối sinh thái kín và an toàn nhất cho người dùng.

Tuy nhiên, những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng này lại đi kèm với một mức giá vui vẻ dành cho người tiêu dùng. Các nguồn tin trong ngành cho biết iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ có mức giá giảm cân đáng kể so với tiền nhiệm. Mức tăng giá này có thể đạt ngưỡng 200 USD cho tiêu chuẩn phiên bản. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu, kết hợp với chi phí sản xuất đỏ của cơ chế máy ảnh thay đổi tốc độ. Sự điều chỉnh giá này chắc chắn sẽ là một yếu tố quý giá giúp nhiều người hâm mộ phải cân nhắc trước khi quyết định tiền xuống nâng cấp.