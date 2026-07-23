Samsung ra mắt bộ ba smartphone màn hình gập mới, giá từ 53 triệu cho bản Ultra

Tại sự kiện Unpacked, Samsung Electronics chính thức giới thiệu thế hệ điện thoại màn hình gập mới gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Đây là thế hệ thứ 7 của dòng Galaxy Z, với ba sản phẩm hướng đến các nhóm người dùng khác nhau, từ nhu cầu làm việc hiệu suất cao, giải trí trên màn hình lớn đến phong cách sử dụng nhỏ gọn và linh hoạt.

Bộ 3 smartphone mới đều được tích hợp Galaxy AI và One UI 9 trên nền tảng Android 17. Hãng cho biết các tính năng AI được tối ưu theo từng kiểu thiết kế gập, hỗ trợ đa nhiệm, tìm kiếm, sáng tạo nội dung và tương tác với nhiều ứng dụng ngay trên thiết bị.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy Z Fold8 Ultra có giá khởi điểm 52,99 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 từ 46,99 triệu đồng và Galaxy Z Flip8 từ 31,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256 GB.

Galaxy Z Fold8 Ultra hướng đến người dùng cần hiệu suất cao

Galaxy Z Fold8 Ultra là mẫu máy cao cấp nhất trong bộ ba sản phẩm mới. Thiết bị sở hữu màn hình chính Dynamic AMOLED 2X kích thước 8 inch, độ dày 4,1 mm khi mở và trọng lượng 215 g.

Samsung trang bị cho máy vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dung lượng RAM tối đa 16 GB cùng bộ nhớ trong lên tới 1 TB. Viên pin dung lượng 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W.

Về camera, Galaxy Z Fold8 Ultra sử dụng cảm biến chính 200 MP, kết hợp camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP. Samsung cho biết máy hỗ trợ quay video 8K, HDR ở chế độ 200 MP, đồng thời bổ sung các công cụ như Cine LUT và codec APV nhằm phục vụ người dùng sáng tạo nội dung.

Bên cạnh cấu hình, Samsung cũng tập trung cải tiến khả năng tản nhiệt với buồng graphite lớn hơn, đồng thời áp dụng công nghệ Flex Titanium trong cấu trúc màn hình nhằm giảm độ dày nhưng vẫn đảm bảo độ bền của thiết bị.

Theo hãng, Galaxy Z Fold8 Ultra được định vị là mẫu điện thoại gập dành cho người dùng thường xuyên xử lý công việc, đa nhiệm và sáng tạo nội dung trên màn hình lớn.

Galaxy Z Fold8 tập trung vào trải nghiệm giải trí trên màn hình gập

Khác với phiên bản Ultra, Galaxy Z Fold8 được Samsung định hướng là thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí và tiêu thụ nội dung. Máy có trọng lượng 201 g, nhẹ hơn thế hệ trước, sử dụng màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ tỷ lệ 10:16.

Samsung cho biết tỷ lệ màn hình mới được tối ưu cho các tác vụ như đọc sách điện tử, xem phim, lướt web và chơi game. Khi mở hoàn toàn, màn hình tỷ lệ 4:3 giúp tận dụng tốt hơn diện tích hiển thị đối với nhiều loại nội dung.

Máy cũng sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, pin 4.800 mAh cùng công nghệ màn hình Flex Titanium. Hãng cho biết cơ chế bản lề đã được tinh chỉnh nhằm mang lại thao tác đóng mở mượt hơn, đồng thời giảm nếp gấp trên màn hình.

Về camera, Galaxy Z Fold8 trang bị hệ thống camera kép 50 MP gồm camera góc rộng và góc siêu rộng. Một số tính năng chụp ảnh và quay video được bổ sung như Dual Recording cho phép ghi hình đồng thời bằng camera trước và sau, hay My FanCam hỗ trợ tự động theo dõi chủ thể và căn chỉnh khung hình khi quay video.

Màn hình của thiết bị có độ sáng tối đa 3.000 nit, kết hợp công nghệ Vision Booster và lớp phủ chống phản chiếu nhằm cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

Galaxy Z Flip8 hướng tới phong cách cá nhân và AI trên màn hình ngoài

Galaxy Z Flip8 tiếp tục theo đuổi thiết kế gập dọc nhưng được Samsung làm mỏng và nhẹ hơn, với trọng lượng 180 g và độ dày 6,1 mm khi mở.

Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở màn hình ngoài FlexWindow được mở rộng và tích hợp nhiều tính năng AI hơn. Theo Samsung, người dùng có thể xem thông tin, nhận gợi ý theo ngữ cảnh, truy cập nhanh ứng dụng hoặc thực hiện một số tác vụ bằng giọng nói ngay từ màn hình phụ mà không cần mở máy.

Galaxy Z Flip8 sử dụng vi xử lý Exynos 2600, RAM 12 GB, bộ nhớ trong tối đa 512 GB và viên pin 4.300 mAh.

Hệ thống camera gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Samsung tiếp tục phát triển bộ tính năng FlexCam, cho phép chụp ảnh rảnh tay ở nhiều góc khác nhau nhờ cơ chế gập, đồng thời bổ sung các tính năng như FlipShot, Cover Screen Mirror hay chống rung Super Steady có tùy chọn khóa đường chân trời khi quay video.

Ngoài ra, Samsung cho biết Galaxy AI trên dòng Galaxy Z mới được mở rộng khả năng tương tác với hơn 40 ứng dụng và dịch vụ. Một số tính năng mới gồm Now Brief, Now Nudge và Gemini Intelligence được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, lên lịch, tóm tắt nội dung hoặc thực hiện nhiều tác vụ liên tiếp ngay trên thiết bị.

Theo Samsung, cả ba mẫu smartphone màn hình gập mới đều đạt chuẩn kháng nước IP48, hỗ trợ Wi-Fi 7, 5G và chạy One UI 9 trên Android 17. Hãng cũng tiếp tục tích hợp nền tảng bảo mật Samsung Knox cùng các tính năng kiểm soát quyền riêng tư dành cho các trải nghiệm AI.

Tại Việt Nam, chương trình đặt trước bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 diễn ra từ ngày 22/7 đến 17/8. Khách hàng đặt mua sớm sẽ được nhận máy từ ngày 8/8 cùng các chương trình ưu đãi như thu cũ đổi mới, trả góp và bảo vệ màn hình trong hai năm theo chính sách của Samsung.



