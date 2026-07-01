Đang chở gần 3 triệu thùng dầu tới Trung Quốc và Ấn Độ, hai siêu tàu chở dầu bất ngờ nhận cảnh báo, đột ngột quay đầu giữa biển

Hai tàu chở dầu thô của Saudi Arabia đang trên hành trình tới Trung Quốc và Ấn Độ đã bất ngờ quay đầu ngay trên Biển Đỏ sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia và cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu cập cảng nước này. Động thái mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn thêm một tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) Xin Long Yang sau khi nhận khoảng 2 triệu thùng dầu thô tại cảng Yanbu của Saudi Arabia đã đổi hướng, quay trở lại phía kênh đào Suez thay vì tiếp tục hành trình qua eo biển Bab el-Mandeb để tới Trung Quốc.

Một tàu khác là Rodos, chở khoảng 700.000 thùng dầu thô và dự kiến cập cảng tại Ấn Độ, cũng thực hiện động thái tương tự khi quay đầu về phía Suez.

Ngoài ra, tàu VLCC New Prime, dự kiến đến Yanbu để nhận hàng trong tuần này, cũng đã đổi hướng ngoài khơi Oman trước khi tiến vào Biển Đỏ.

Diễn biến trên xảy ra chỉ một ngày sau khi Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia. Trong thông báo gửi các hãng vận tải biển, lực lượng này cảnh báo các tàu không được bốc dỡ hàng hóa tại các cảng của Saudi Arabia và cho biết mọi tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công "ở bất kỳ địa điểm nào".

Houthi hiện kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, bao gồm khu vực ven eo biển Bab el-Mandeb – cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Trong bối cảnh eo biển Hormuz liên tục chịu tác động từ căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran, cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ đã trở thành tuyến xuất khẩu thay thế quan trọng của Saudi Arabia, giúp nước này duy trì hoạt động vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày ra thị trường quốc tế.

Theo các nguồn tin trong ngành bảo hiểm, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các chuyến tàu cập cảng Saudi Arabia đã tăng trong vòng 24 giờ qua do đánh giá lại mức độ rủi ro.

Cảng Yanbu vẫn duy trì hoạt động bốc xếp bình thường đối với những tàu đã có mặt trong Biển Đỏ hoặc đi vào khu vực thông qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, nếu các tàu không thể đi qua eo biển Bab el-Mandeb, thời gian vận chuyển dầu từ Trung Đông sang châu Á có thể kéo dài thêm vài tuần do phải đi vòng qua Địa Trung Hải rồi men theo mũi Hảo Vọng ở Nam Phi.

Theo công ty môi giới hàng hải Clarksons, mặc dù việc Houthi phong tỏa hoàn toàn tuyến hàng hải này là kịch bản khó xảy ra do hạn chế về năng lực, nguy cơ các tàu có liên quan đến Saudi Arabia bị tấn công khi đi qua Bab el-Mandeb là hoàn toàn có thể xảy ra.

Clarksons cho biết trong những tháng gần đây có trung bình khoảng 10 tàu chở dầu thô đi qua Bab el-Mandeb mỗi ngày. Nếu rủi ro tiếp tục gia tăng, dòng chảy dầu từ cảng Yanbu có thể chuyển hướng nhiều hơn sang thị trường châu Âu thay vì châu Á.

Giá dầu Brent tăng mạnh lên hơn 90 USD/thùng.

Những diễn biến mới đã nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng. Theo dữ liệu cập nhật, giá dầu Brent tăng 2,28 USD, tương đương 2,5%, lên 93,288 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,12 USD, tương đương 2,51%, lên 86,457 USD/thùng.

Các chuyên gia nhận định việc căng thẳng đồng thời xuất hiện tại cả eo biển Hormuz và cửa ngõ Biển Đỏ đang khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với rủi ro lớn hơn về nguồn cung, trong bối cảnh nhu cầu vận tải năng lượng vẫn ở mức cao. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hải nhiều khả năng sẽ còn tăng, tạo thêm áp lực lên giá dầu thế giới trong thời gian tới.

Theo gCaptain