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Xuất khẩu hạt điều thô của Campuchia tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm, bất chấp các lo ngại trước đó về tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất và chất lượng cây trồng.

Theo Hiệp hội Hạt điều Campuchia (CAC), trong bốn tháng đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu 831.179 tấn hạt điều thô, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,44 tỷ USD.

Chủ tịch CAC Uon Silot cho biết kết quả này cho thấy ngành điều Campuchia đang có vị thế thuận lợi hơn so với năm trước.

Đầu năm nay, nhiều nông dân từng bày tỏ lo ngại rằng biến đổi khí hậu có thể làm giảm năng suất và ảnh hưởng đến chất lượng hạt điều. Theo ông Silot, ngành điều đã phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như rét bất thường, nắng nóng vượt 40°C và lượng mưa phân bố không ổn định.

Để giảm thiểu tác động của thời tiết, các cán bộ nông nghiệp cấp xã đã tăng cường hỗ trợ người trồng điều thông qua việc trực tiếp đến các vùng trồng, hướng dẫn nông dân đánh giá rủi ro và áp dụng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo CAC, trong các mùa thu hoạch đầu năm 2025 và 2026, hiệp hội đã tổ chức hơn 40 khóa đào tạo về thích ứng với biến đổi khí hậu cho hơn 8.400 nông dân trên cả nước.

Ông Uon Silot nhận định kết quả xuất khẩu đạt được đã phần nào xua tan những lo ngại trước đó về ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sản lượng điều.

Ông cho rằng sự tăng trưởng của ngành điều phản ánh hiệu quả từ sự phối hợp giữa Chính phủ Campuchia, các hiệp hội ngành hàng và người nông dân trong việc nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng biến động.

Theo báo cáo về diện tích trồng điều năm 2024, Campuchia hiện có hơn 580.000 ha điều và nằm trong nhóm ba quốc gia sản xuất hạt điều lớn nhất thế giới. Với kết quả xuất khẩu khả quan trong những tháng đầu năm, ngành điều tiếp tục là một trong những lĩnh vực nông nghiệp đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Đối với Việt Nam, nhiều năm qua nước ta được xem là trung tâm chế biến điều lớn của thế giới, với phần lớn nhập khẩu từ Campuchia. Không chỉ giữ vững vị trí số một về chế biến và xuất khẩu nhân điều, Việt Nam còn cung ứng khoảng 80% lượng nhân điều giao dịch trên thị trường quốc tế. Hạt điều Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Trung Đông.