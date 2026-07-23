Tài chính ổn định - Nền móng vững chắc cho người trẻ dám mơ

Giải pháp tài chính dành cho người trẻ hiện đại

Người trẻ ngày nay đang có nhiều lựa chọn hơn trong cách xây dựng sự nghiệp và cuộc sống. Nhiều người sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, học tập chuyên sâu, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc theo đuổi những công việc mang tính sáng tạo và linh hoạt.

Tuy nhiên, song hành cùng tinh thần dám thử là áp lực tài chính ngày càng lớn: Chi phí học tập và nâng cao kỹ năng, áp lực dòng tiền, các khoản vay dài hạn, hay rủi ro gián đoạn thu nhập trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Theo các chuyên gia, điều khiến không ít người trẻ phải tạm dừng kế hoạch cá nhân đôi khi không nằm ở năng lực, mà ở việc chưa có một nền tảng tài chính đủ vững để tiếp tục hành trình dài hạn.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch tài chính từ sớm thay vì chỉ tập trung vào thu nhập hoặc đầu tư ngắn hạn.

Bạn Minh Quân (28 tuổi, TP. HCM), hiện làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, chia sẻ: "Tôi từng nghĩ tài chính chỉ cần đủ để theo đuổi công việc mình thích. Nhưng sau vài lần gặp biến cố sức khỏe và công việc không ổn định, tôi nhận ra mình cần một kế hoạch tài chính rõ ràng hơn để có thể yên tâm phát triển lâu dài và vững vàng sống AN với lựa chọn của mình".

Người trẻ ưu tiên xây dựng nền tảng tài chính từ sớm

Trong xu hướng đó, bảo hiểm nhân thọ đang dần được nhìn nhận như một phần của tư duy tài chính hiện đại – không chỉ giúp bảo vệ trước rủi ro mà còn tạo nền tảng ổn định để mỗi người tự tin theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Nhằm đồng hành cùng khách hàng trẻ trên hành trình xây dựng tương lai, SACOMBANK phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu chương trình bảo hiểm An Tâm Vững Bước.

Chương trình bảo hiểm An Tâm Vững Bước bao gồm sản phẩm chính Bảo hiểm hỗn hợp An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng và các sản phẩm bán kèm tùy chọn theo nhu cầu bảo vệ của khách hàng. Sản phẩm được thiết kế với quyền lợi đơn giản, dễ hiểu và chi phí hợp lý, phù hợp với nhóm khách hàng đang tìm kiếm một giải pháp tài chính dễ tiếp cận nhưng vẫn tạo nền tảng bảo vệ dài hạn.

Chương trình bảo hiểm An Tâm Vững Bước mang đến giải pháp kết hợp giữa: Bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống, và tối ưu kế hoạch tài chính với quyền lợi Đáo hạn hấp dẫn.

Đồng thời, sản phẩm cũng giúp khách hàng chủ động hơn trong việc duy trì kế hoạch tài chính và chủ động dòng tiền khi có biến cố xảy ra.

Gia tăng bảo vệ để tự tin theo đuổi mục tiêu dài hạn

Bên cạnh sản phẩm bảo hiểm chính, khách hàng cũng có thể kết hợp thêm nhiều giải pháp bảo hiểm bán kèm để mở rộng phạm vi bảo vệ.

Trong đó, sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn cầu với quyền lợi chi trả tối đa 2 tỷ đồng cho mỗi Bệnh hoặc Thương tật; sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Sau Tai Nạn 24/7 hỗ trợ bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tai nạn; còn sản phẩm Bảo hiểm Hỗ Trợ Duy Trì Đóng Phí giúp duy trì hiệu lực hợp đồng khi người được bảo hiểm tạm thời mất khả năng tài chính.

Theo đại diện Dai-ichi Life Việt Nam, người trẻ hiện nay có tư duy tài chính chủ động hơn trước. "Họ không chỉ quan tâm đến việc gia tăng thu nhập mà còn muốn xây dựng một nền tảng đủ ổn định để an tâm theo đuổi mục tiêu dài hạn ngay cả khi cuộc sống xuất hiện biến động. Đây cũng là cách nhiều người trẻ lựa chọn để vững vàng sống AN trên hành trình phát triển bản thân", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trong bối cảnh thị trường lao động và môi trường sống liên tục thay đổi, việc chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tài chính từ sớm được xem là bước chuẩn bị cần thiết để người trẻ tự tin hơn trước tương lai.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về chương trình bảo hiểm An Tâm Vững Bước tại hệ thống điểm giao dịch SACOMBANK trên toàn quốc hoặc tại đây