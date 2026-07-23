V-Green của ông Phạm Nhật Vượng phát cảnh báo

V-Green vừa phát đi thông báo cảnh báo về tình trạng phá hoại, trộm cắp và can thiệp trái phép vào hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin của doanh nghiệp tại một số địa phương.

Theo V-Green, thời gian gần đây, nhiều điểm trạm sạc và tủ đổi pin liên tiếp xảy ra các hành vi xâm phạm thiết bị. Đặc biệt, doanh nghiệp cho biết vừa ghi nhận một vụ việc có dấu hiệu cố ý đốt cháy tủ đổi pin tại Hà Nội. Vụ việc đã được trình báo và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp khẳng định mọi hành vi phá hoại, trộm cắp hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin đều vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng xe điện, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, quyền lợi của khách hàng cũng như tài sản của doanh nghiệp. V-Green cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, V-Green cũng khuyến cáo người dân không mua, bán hoặc sử dụng pin xe điện không rõ nguồn gốc do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và có thể liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Để tăng cường an toàn cho hệ thống, V-Green cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý trên toàn mạng lưới. Theo đó, pin xe điện được quản lý bằng công nghệ điện tử, cho phép khóa pin từ xa khi phát hiện bị trộm cắp hoặc có dấu hiệu can thiệp trái phép. Các tủ đổi pin cũng được trang bị hệ thống camera giám sát hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ phát hiện và xác minh các hành vi vi phạm.

Doanh nghiệp đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin, góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh an toàn, văn minh và bền vững. Khi phát hiện các hành vi phá hoại, trộm cắp hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống, người dân được khuyến khích thông báo cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của V-Green để phối hợp xử lý.