VN nắm giữ kho báu gấp 8 lần TQ, 290 lần Mỹ, nước ta vừa có bước tiến quan trọng, tiềm năng tỷ USD

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Kho báu này là Bô xít, một loại quặng nhôm.

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, Việt Nam có trữ lượng kho báu bô xít lớn khoảng 5,8 tỷ tấn, lớn thứ hai thế giới, tức là gấp 8 lần Trung Quốc (710 triệu tấn) và 290 lần Mỹ (20 triệu tấn).

Bô xít là một “kho báu” quan trọng có nhiều giá trị lớn với nền kinh tế, tạo dư địa lớn cho phát triển công nghiệp khai khoáng, luyện kim và công nghiệp chế biến sâu. Theo đó, từ bô xít có thể tách ra Alumin (Al2O3, nguyên liệu chính để luyện nhôm trong các lò điện phân). Thực tế, quá trình sản xuất nhôm từ quặng bô xít trải qua 2 công đoạn quan trọng, bao gồm: Sản xuất alumin (Al2O3) theo công nghệ Bayer và điện phân Alumin thành nhôm (Al).

Tại Việt Nam, sau sáp nhập, Lâm Đồng hiện là địa phương đứng đầu cả nước về trữ lượng bô xít.

Việt Nam lần đầu công bố sản phẩm nhôm thỏi

Cận cảnh sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: VGP

Mới đây, sau hơn 10 năm triển khai, Việt Nam ra lò sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), đánh dấu bước chuyển lớn của ngành công nghiệp Việt Nam.

Sáng 26/7, tại tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (Lâm Đồng), Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.

Đây được coi sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công nhôm thỏi bằng công nghệ cao, sử dụng công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500 kA.

Sản phẩm nhôm thỏi vừa được công bố đạt độ tinh khiết 99,71%, qua đó khẳng định chất lượng và ghi dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp nhôm Việt Nam. Thành công của dự án này thể hiện quyết tâm theo đuổi mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến sâu, đồng thời khẳng định năng lực tiếp cận, vận hành và từng bước làm chủ công nghệ hiện đại của doanh nghiệp Việt Nam.

Trên thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có trữ lượng bô xít lớn nhất trên thế giới, tạo lợi thế và cơ sở quan trọng để phát triển ngành công nghiệp bô xít - nhôm. Nhưng trong nhiều năm qua, chuỗi giá trị của ngành này mới chỉ dừng ở khâu khai thác quặng bauxite và sản xuất alumin. Trong khi đó, công đoạn điện phân để tạo ra nhôm kim loại (khâu có giá trị gia tăng cao nhất) vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông có tổng diện tích hơn 129 ha, do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân đầu tư tại Khu Công nghiệp Nhân Cơ (thuộc Đắk Nông cũ). Nhà máy được khởi công từ năm 2015.

Đây cũng là nhà máy sản xuất nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là khâu cuối cùng của chuỗi công nghiệp khai thác bô xít - chế biến alumin và sản xuất nhôm kim loại. Nhà máy có công suất 450.000 tấn nhôm/năm, chia thành 3 phân kỳ.

Tính đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và đưa phân kỳ 1 công suất 150.000 tấn/năm vào vận hành; đồng thời đang tiếp tục lắp đặt thiết bị, bảo đảm tiến độ đưa phân kỳ 2 (công suất 300.000 tấn/năm) vận hành trong quý IV năm nay. Cùng với đó, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành đầu tư phân kỳ 3 (với công suất thiết kế 450.000 tấn/năm) trong quý I năm 2027.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Ảnh: VGP

Tại lễ công bố sản phẩm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhanh và bền vững, việc chủ động nguồn cung nhôm kim loại trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo đó, nguồn nhôm ổn định trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, cải thiện cán cân thương mại, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.

Đáng chú ý, với công suất khoảng 450.000 tấn nhôm kim loại mỗi năm, giá trị sản xuất hằng năm có thể đạt khoảng 1,35 - 1,40 tỷ USD, tương đương khoảng 35 - 36 nghìn tỷ đồng . Ngoài ra, với việc sử dụng hơn 1.000 lao động trực tiếp có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý, dự án cũng có thể tạo thêm khoảng 3.500 - 4.000 việc làm trong các lĩnh vực cung ứng nguyên liệu, năng lượng, vận tải, logistics, sửa chữa cơ khí, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và thương mại.

Quan trọng là sự hình thành ngành sản xuất nhôm kim loại sẽ tạo thị trường đầu vào ổn định cho các ngành cán, kéo, đúc, ép đùn, sản xuất hợp kim và chế tạo sản phẩm nhôm; từ đó hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có quy mô và giá trị kinh tế lớn hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm hoàn thành toàn bộ các phân kỳ đầu tư theo đúng tiến độ được phê duyệt; cũng như bảo đảm nhà máy vận hành an toàn tuyệt đối, ổn định và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn và sự quyết tâm của các cấp, các ngành, Khu công nghiệp Nhân Cơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nhôm và vật liệu mới hàng đầu của Việt Nam, qua đó tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn vùng Tây Nguyên và cả nước.

Tỉnh Lâm Đồng hiện đang có trữ lượng bô xít lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Tại Hội thảo “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá” do UBND tỉnh Lâm Đồng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 30/5, tỉnh Lâm Đồng hiện có trữ lượng bô xít lớn nhất Việt Nam, chiếm 73% trữ lượng của cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện triển khai hiệu quả 2 dự án thí điểm khai thác bô xít, sản xuất alumin tại Tân Rai và Nhân Cơ, với công suất đạt 1,3 – 1,5 triệu tấn alumin/năm; 1 dự án Nhà máy điện phân nhôm với công suất 450.000 tấn nhôm/năm (dự kiến sẽ sản xuất giai đoạn I trong năm 2026, với công suất 150.000 tấn nhôm/năm).



