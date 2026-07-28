Các hãng đua khuyến mại trước tháng Ngâu: Giảm giá hay tặng phụ kiện là bình thường, có hãng chơi lớn tặng cả chuyến du lịch nước ngoài

Trước tháng Ngâu, thị trường ô tô Việt Nam đang rất sôi động. Các hãng xe từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến châu Âu liên tục tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để kích cầu mua sắm. Dưới đây là các ưu đãi nổi bật, đáng chú ý trong giai đoạn này.

Kia tặng chuyến du lịch Hàn Quốc

Khách hàng mua các mẫu SUV thế hệ mới của Kia sẽ hưởng ưu đãi lần đầu tiên xuất hiện tại thương hiệu này. Các dòng xe này bao gồm New Carnival, New Sorento, New Sportage, Kia Carens, Kia Seltos và Kia Sonet. Khách hàng hoàn tất thủ tục nhận xe trước ngày 11/9/2026 sẽ nhận được một voucher bốc thăm may mắn để có cơ hội du lịch Hàn Quốc. Địa điểm tham quan chính là trung tâm trải nghiệm Kia 360 tại Seoul.

Bên cạnh chuyến du lịch kể trên, khách hàng mua các dòng xe Kia còn được ưu đãi lên đến 70 triệu đồng. Bao gồm giảm giá, bảo hiểm vật chất và gói cá nhân hóa. Các mẫu xe áp dụng là New Carnival, New Sorento và New Sportage. Sau khuyến mại, giá khởi điểm của các dòng xe này chỉ từ 749 triệu đồng.

Nhóm sản phẩm SUV thế hệ mới của Kia nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 7. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ở nhóm SUV phân khúc thấp hơn, gồm Sonet, Seltos và Carens có khuyến mại cao nhất đến 43 triệu đồng. Trong đó, Kia Sonet giảm 42 triệu, kéo mức giá xuống chỉ từ 464 triệu đồng. Kia Seltos nhận giảm giá 43 triệu, giá bán thực tế từ 543 triệu đồng. Kia Carens nhận ưu đãi 35 triệu, giá xe chỉ còn từ 554 triệu đồng.

Hyundai tung ưu đãi cho nhóm khách hàng doanh nhân

Hyundai mang đến đợt khuyến mại rất riêng biệt. Hãng xe Hàn Quốc kết hợp với đối tác ngân hàng, tung ra ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng doanh nhân. Nhóm này bao gồm chủ doanh nghiệp, chủ xe Santa Fe và Palisade.

Các khuyến mại này bao gồm quyền sử dụng phòng chờ hạng thương gia. Áp dụng tại 3 sân bay là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Ngoài ra, hãng còn tặng thêm tài khoản ngân hàng số đẹp cho người mua xe.

Hyundai tung ưu đãi hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân. Ảnh: HTV

Volkswagen cho khách tham quan nhà máy tại Thượng Hải

Volkswagen "chơi lớn" với chương trình khuyến mại tặng chuyến thăm nhà máy SAIC tại Thượng Hải dành cho khách mua Viloran, Teramont X, Teramont President, Teramont Pro/Pro Max. Thời gian áp dụng các chính sách này là từ ngày 1/7 đến 31/8/2026.

Bên cạnh đó, hãng còn tặng kèm nhiều phần quà khuyến mại, khách hàng có thể chuyển vài món quà tặng thành giảm giá trực tiếp. Các bộ quà tặng gồm camera hành trình, phiếu xăng và bảo hiểm vật chất. Ngoài ra, hãng xe Đức còn áp dụng thêm ưu đãi miễn phí bảo dưỡng cho dòng xe Touareg, Golf.

Nhóm sản phẩm cao cấp của Volkswagen nhận nhiều khuyến mại đáng chú ý. Ảnh: Vĩnh Phúc

Các hãng xe Nhật tặng ưu đãi "truyền thống"

Chuyển sang Toyota, hãng tập trung đẩy mạnh khuyến mại cho các mẫu xe chiến lược. Các dòng xe này là Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Trong đó, dòng xe Vios được tặng 100% lệ phí trước bạ. Số tiền khuyến mại này tương đương khoảng 46 đến 54,5 triệu đồng.

Tương tự, Veloz Cross và Avanza Premio cũng được khuyến mại 100% trước bạ. Hai mẫu xe này còn kèm theo 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị gói quà tặng này có thể lên đến 65-75 triệu đồng. Chưa hết, người mua xe còn được vay 0% lãi suất trong 12 tháng đầu.

Các dòng xe Innova Cross, Yaris Cross, Corolla Cross, Camry, Alphard được hưởng chương trình khuyến mại hỗ trợ lãi suất vay 7,75%/năm. Thời gian áp dụng mức lãi suất ưu đãi này là trong 6 tháng đầu tiên.

Toyota tung ưu đãi chủ yếu là giảm lệ phí trước bạ. Ảnh: Toyota

Không kém cạnh, Mitsubishi áp dụng nhiều khuyến mại tốt cho các sản phẩm. Dòng xe Destinator giảm 35 triệu đồng và tặng dán phim cách nhiệt 15 triệu. Phiên bản Premium được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Tiếp đến, Xpander được hỗ trợ 100% trước bạ kèm phiếu nhiên liệu từ 10-26 triệu đồng. Tuy nhiên, bản AT Premium có thể đổi thành giảm giá 40 triệu đồng kèm theo đó là chương trình khuyến mại vay 0% lãi suất trong 12 tháng đầu.

Xpander Cross cũng nhận mức hỗ trợ 100% phí trước bạ và 10 triệu tiền xăng. Xforce bản GLX và Luxury nhận khuyến mại 100% lệ phí trước bạ từ 60-66 triệu, bản cao nhất Ultimate được giảm trực tiếp 55 triệu đồng qua gói tài chính.

Cuối cùng, Attrage được tặng gói tài chính 43,5-46 triệu cùng camera lùi hoặc ăng-ten. Triton ưu đãi 100% trước bạ với giá trị tương đương 39-56 triệu đồng. Riêng bản tiêu chuẩn GLX có thêm 10 triệu đồng quà tặng phiếu nhiên liệu.

Mitsubishi giảm giá bán, tặng phụ kiện cho nhiều dòng xe. Ảnh: Mitsubishi

Thương hiệu Honda tung gói khuyến mại cho City, BR-V và HR-V trong tháng này. Cụ thể, mẫu xe Honda City và BR-V bản L được tặng 100% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, BR-V G và HR-V L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Đồng thời, người mua xe còn được hưởng mức lãi suất cố định ưu đãi. Lãi suất chương trình hỗ trợ này chỉ dao động từ 6,6-7% trong 12 tháng đầu tiên.

Mazda CX-5 lần đầu tiên áp dụng ưu đãi vay 0% lãi suất trong năm đầu tiên. Ảnh: Đại lý

Mazda đem đến những ưu đãi cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Đầu tiên, mẫu SUV Mazda CX-8 nhận gói giảm giá lớn lên tới 60 triệu đồng. Giá xe thực tế sau chương trình khuyến mại chỉ còn từ 889 triệu đồng.

Tiếp theo, Mazda CX-5 cũng ghi nhận mức khuyến mại giảm đến 50 triệu đồng. Mức giảm này kéo giá bán khởi điểm của xe xuống chỉ còn 671 triệu đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên CX-5 áp dụng lãi suất vay 0% năm đầu. Hơn nữa, người dùng có thể chọn phương án được hỗ trợ vay 80% giá trị xe trong thời gian 96 tháng hoặc giảm trực tiếp giá bán 69 triệu đồng.

Dòng xe CX-30 được hưởng khuyến mại giảm giá 40 triệu đồng. Mức ưu đãi này đã kéo giá bán của mẫu xe xuống còn 652 triệu đồng. Ngoài ra, các dòng Mazda2 và Mazda3 cũng được ưu đãi giảm giá lần lượt 19 và 50 triệu đồng.