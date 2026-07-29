Phát hiện Trung Quốc cắm cột sắt 7 tầng nặng 25.000 tấn xuống đáy biển, công trình ngoài khơi hàng đầu thế giới lộ diện

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Trung Quốc đã hoàn tất việc lắp đặt trạm chuyển đổi điện một chiều (DC) linh hoạt ngoài khơi có quy mô lớn nhất thế giới tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Khi đi vào vận hành thương mại, công trình dự kiến truyền tải khoảng 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm từ các trang trại điện gió ngoài khơi vào lưới điện quốc gia, đồng thời góp phần cắt giảm gần 5 triệu tấn khí thải CO₂ mỗi năm.

Được ví như "trái tim" của hệ thống điện gió ngoài khơi, trạm chuyển đổi có nhiệm vụ thu gom điện năng từ các cụm tua-bin gió trên biển, chuyển đổi và truyền tải điện về đất liền với hiệu suất cao. Công trình được lắp đặt cách bờ biển Dương Giang khoảng 100 km và hiện đã bước vào giai đoạn cuối cùng gồm lắp đặt cáp ngầm dưới biển, thử nghiệm đồng bộ giữa ngoài khơi và trên bờ trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Theo Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC), đây là trạm chuyển đổi điện một chiều linh hoạt ngoài khơi đầu tiên trên thế giới có cấp điện áp 500 kV và công suất truyền tải 2.000 MW.

Công trình bao gồm hai cấu trúc chính là khối thượng tầng bằng thép và móng giàn cố định xuống đáy biển. Khối thượng tầng cao khoảng 44 m, dài 85,5 m, rộng 82,5 m và nặng khoảng 25.000 tấn. Phần móng giàn cao 69 m, dài 82 m, rộng 57 m, nặng khoảng 17.000 tấn và được cố định bằng tám cọc móng để đảm bảo khả năng chống chịu điều kiện môi trường biển khắc nghiệt như gió mạnh, sóng lớn, dòng hải lưu, nước biển ăn mòn và bão.

Với tổng trọng lượng vượt quá khả năng nâng của các tàu cẩu trong nước, nhóm kỹ sư đã áp dụng phương pháp lắp đặt "nổi trên mặt nước" thay vì nâng trực tiếp kết cấu lên vị trí lắp đặt.

Trong quá trình thi công, tàu nâng hạng nặng bán chìm Xiang Tai Kou được sử dụng để đưa khối thượng tầng đến vị trí phía trên móng giàn. Các kỹ sư tận dụng chuyển động của thủy triều kết hợp với hệ thống định vị động của tàu để hạ kết cấu xuống với độ chính xác cao. Trong suốt quá trình lắp đặt, khoảng cách giữa khối thượng tầng và móng giàn chỉ khoảng 150 mm ở mỗi bên.

Để hạn chế rủi ro va chạm, các tấm đệm cao su cùng hệ thống khớp nối chuyên dụng được lắp đặt trên các chân đỡ nhằm hấp thụ lực tác động và hỗ trợ căn chỉnh trước khi cố định hoàn toàn kết cấu. Toàn bộ quá trình lắp đặt hoàn tất trong khoảng 7 giờ.

Theo SASAC, đây hiện là trạm chuyển đổi điện gió ngoài khơi có cấp điện áp và công suất truyền tải lớn nhất thế giới đối với công nghệ truyền tải điện một chiều linh hoạt. Sau khi đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần nâng cao khả năng khai thác các nguồn điện gió ngoài khơi quy mô lớn, đồng thời tăng cường năng lực truyền tải điện sạch từ các vùng biển xa vào hệ thống điện trên đất liền.