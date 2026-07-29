Một ngành hàng của Việt Nam lập kỷ lục tỷ USD chưa từng có, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc có đóng góp lớn

Xoài là một loại quả của Việt Nam được nhiều thị trường yêu thích, trong đó có Trung Quốc. Ảnh minh họa

Ngành hàng này là rau quả.

Mới đây, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt khoảng 1,06 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD trong một tháng.

Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vinafruit, kết quả trên phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành rau quả Việt Nam, sau khi trải qua giai đoạn nhiều biến động. Cùng với đó, kết quả này cho thấy hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn về tiêu chuẩn của các quốc gia nhập khẩu.

Theo Vinafruit, động lực chính của ngành rau quả đến từ sự phục hồi của xuất khẩu sầu riêng. Đây là mặt hàng chiếm hơn 50% tổng kim ngạch toàn ngành.

Bên cạnh sầu riêng, nhiều mặt hàng khác như dừa, xoài, chuối, chanh leo và rau quả chế biến của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam

Tính lũy kế 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,76 tỷ USD. Ảnh: VGP

Theo Vinafruit, chỉ riêng trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu của rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 621,2 triệu USD, tăng 56,1% so với tháng trước, đồng thời tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt khoảng 2 tỷ USD, tương ứng tăng 24,7%, và chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Theo các chuyên gia, đà tăng ở Trung Quốc được duy trì chủ yếu nhờ nhu cầu ổn định với các loại trái cây như sầu riêng, chuối, thanh long, dừa tươi và xoài. Cùng với đó, hiệu quả xuất khẩu được nâng cao do hoạt động thông quan ở các cửa khẩu được cải thiện. Đồng thời, việc doanh nghiệp chủ động đáp ứng ứng được những quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc cũng làm rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả về xuất khẩu.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc là hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo của Việt Nam. Cụ thể, tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ đạt 292,1 triệu USD, tương ứng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 7,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc đạt 170,4 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 4,6% tổng kim ngạch.

Ngoài 3 thị trường lớn trên, Liên minh châu Âu (EU) là một điểm sáng mới của ngành rau quả Việt Nam. Theo Vinafruit, tính lũy kế 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 214,4 triệu USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 5,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo các chuyên gia, việc mở rộng xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao như trên giúp gia tăng giá trị xuất khẩu, đồng thời còn giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và tăng sức cạnh tranh.









