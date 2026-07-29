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Phát hiện điểm bất thường, công an bắt giữ một người sinh năm 1973

| | Thị trường

Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, công an xã Tiến Thắng (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một người đàn ông đang vận chuyển trái phép hơn 25kg pháo nổ.

Phát hiện điểm bất thường, công an bắt giữ một người sinh năm 1973- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, tổ công tác Công an xã Tiến Thắng đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực thôn Kim Diến thì phát hiện một người đàn ông mang theo một thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra theo đúng quy định.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng chứa 8 giàn pháo nổ, loại 100 quả mỗi giàn.

Người vận chuyển được xác định là Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1973, trú tại thôn Kim Diến, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, ông Thịnh khai nhận toàn bộ số tang vật là pháo nổ với tổng khối lượng 25,1kg. Người này cho biết, đã mua số pháo trên với giá 11 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số pháo nổ cùng các tang vật liên quan, đồng thời đưa ông Thịnh về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an xã Tiến Thắng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ pháo trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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