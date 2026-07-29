Sau sầu riêng, Lào chuẩn bị đua với Việt Nam một loại quả tại Trung Quốc: Láng giềng cực kỳ ưa chuộng, nước ta trồng hơn 80.000 ha

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Trung Quốc đã chính thức phê duyệt nhập khẩu mít tươi từ Lào, mở thêm một kênh giao thương nông sản giữa hai nước trong bối cảnh hợp tác kinh tế và kết nối logistics xuyên biên giới ngày càng được tăng cường.

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC), quyết định có hiệu lực ngay sau khi được ban hành và áp dụng đối với mít tươi được trồng, thu hoạch và đóng gói tại Lào, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật theo nghị định thư đã ký giữa GAC và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào.

Để được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, các vườn trồng và cơ sở đóng gói của Lào phải được cơ quan chức năng nước này kiểm tra, sau đó được phía Trung Quốc phê duyệt và đăng ký. Quy định cũng yêu cầu các vùng trồng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc dưới sự giám sát của chính quyền Lào, tuân thủ Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP) và duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, quy trình đóng gói, kiểm tra trước khi xuất khẩu và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng được quy định chi tiết. Trong hai năm đầu kể từ khi nghị định thư có hiệu lực, cơ quan chức năng Lào phải kiểm tra ngẫu nhiên số lượng tương đương 2% mỗi lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Đối với các lô hàng có dưới 100 quả, toàn bộ số quả phải được kiểm tra.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho mít tươi là bước tiến mới trong quá trình mở rộng thương mại nông sản giữa hai nước, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp của Lào tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại Trung Quốc - Lào tiếp tục phát triển. Theo số liệu hải quan Trung Quốc, nước này hiện là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Lào.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 9,82 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ Lào đạt 5,5 tỷ USD, tăng 20,7%.

Hạ tầng logistics cũng được cải thiện đáng kể nhờ tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản tươi. Theo Hải quan Mengla thuộc Hải quan Côn Minh, trong quý I/2026, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển qua tuyến đường sắt này đạt 6,81 tỷ nhân dân tệ (khoảng 950 triệu USD), tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, giá trị nhập khẩu trái cây tươi và trái cây khô qua tuyến đường sắt đã tăng gấp đôi, đạt khoảng 500 triệu nhân dân tệ trong cùng kỳ.

Việc Trung Quốc chấp thuận nhập khẩu mít tươi từ Lào cũng phù hợp với định hướng hợp tác được hai nước thống nhất trong tuyên bố chung công bố hồi tháng 6. Theo đó, hai bên cam kết tăng cường phối hợp trong khuôn khổ cơ chế hợp tác an toàn thực phẩm hải quan thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, mở rộng thương mại nông sản và thực phẩm đi đôi với bảo đảm an toàn.

Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về kiểm dịch động, thực vật, tăng cường phòng chống dịch bệnh xuyên biên giới và đẩy nhanh quá trình xem xét, phê duyệt kiểm dịch đối với các sản phẩm nông sản và thực phẩm chất lượng cao.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch không chỉ tạo điều kiện để nông sản Lào mở rộng xuất khẩu một cách bền vững, mà còn giúp người tiêu dùng Trung Quốc có thêm lựa chọn đối với các loại trái cây nhiệt đới.