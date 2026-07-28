Lynk & Co 06 lần đầu giảm giá niêm yết tại Việt Nam: Bản đắt nhất chỉ còn 689 triệu đồng, rẻ hơn nhiều đối thủ Nhật, Hàn

Lynk & Co 06 giảm giá niêm yết lần đầu sau hơn một năm mở bán

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Lynk & Co 06 lần đầu tiên điều chỉnh giá niêm yết giảm kể từ khi ra mắt. Trên website Lynk & Co Việt Nam cập nhật, phiên bản Hyper Pro được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất từ 739 triệu đồng xuống còn 689 triệu đồng, tương đương mức giảm 50 triệu đồng.

Lynk & Co 06 giảm giá 50 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, phiên bản Core Plus vẫn giữ nguyên giá bán 679 triệu đồng và chưa có bất kỳ thay đổi nào về giá niêm yết.

Đây là lần đầu mẫu SUV cỡ B của Lynk & Co được giảm giá niêm yết, nhưng là lần điều chỉnh giá thứ hai kể từ khi ra mắt. Cuối tháng 6/2024, Lynk & Co 06 được mở bán với giá cao nhất 729 triệu đồng. Đến tháng 8/2025, hãng tăng giá thêm 10 triệu đồng lên 739 triệu đồng sau khi bổ sung hai trang bị gồm tính năng đề nổ từ xa và cốp đóng mở điện. Với đợt điều chỉnh mới, giá bán của phiên bản Hyper Pro hiện còn thấp hơn cả thời điểm xe mới ra mắt.

Giá Lynk & Co 06 hiện thấp hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc

Sau khi điều chỉnh, Lynk & Co 06 Hyper Pro có giá bán thấp hơn một số mẫu SUV cỡ B đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce có giá 720 triệu đồng, Toyota Yaris Cross có giá 728 triệu đồng hay Hyundai Creta có giá 715 triệu đồng.

Giá mới của Lynk & Co 06 thấp hơn Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross. Ảnh: Đại lý

Việc Lynk & Co 06 giảm giá diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B ngày càng quyết liệt. Không chỉ Lynk & Co, nhiều hãng xe cũng đang điều chỉnh giá bán hoặc triển khai các chương trình ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

VinFast vừa điều chỉnh giá VF 6 xuống còn từ 646 đến 699 triệu đồng, thấp hơn trước từ 43-46 triệu đồng. Honda cũng lần đầu giảm giá niêm yết của HR-V G xuống còn 669 triệu đồng.

Tại hệ thống đại lý, Toyota Yaris Cross đang được khuyến mãi khoảng 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn từ 650 đến 678 triệu đồng. Mitsubishi Xforce cũng được áp dụng nhiều chương trình khuyến mại với mức ưu đãi quy đổi từ 55 đến 66 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Động cơ tăng áp là lợi thế của Lynk & Co 06

Một trong những điểm nổi bật của Lynk & Co 06 là khối động cơ tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 290 Nm. Mức thông số này cao hơn phần lớn các mẫu SUV cỡ B đang sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên.

Nội thất Lynk & Co 06 hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Ảnh: Đại lý

Ngoài khả năng vận hành, mẫu xe còn sở hữu danh sách trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn khá phong phú, hướng tới nhóm khách hàng trẻ hoặc những người tìm kiếm một mẫu SUV có nhiều tính năng.

Mạng lưới đại lý vẫn là thách thức của Lynk & Co

Bên cạnh lợi thế về sức mạnh động cơ và mức giá mới, Lynk & Co 06 vẫn đối mặt với một số thách thức. Hệ thống showroom và xưởng dịch vụ của thương hiệu hiện chưa có độ phủ rộng như các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe của nhiều khách hàng, đặc biệt là những người ưu tiên sự thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa.

Lynk & Co 06 tham gia cuộc đua giảm giá cùng nhiều mẫu SUV cỡ B. Ảnh: Đại lý

Ngoài các đối thủ quen thuộc, Lynk & Co 06 còn chịu sức ép từ Geely Coolray 2026. Mẫu SUV cỡ B này vừa được nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi về thiết kế và động cơ nhưng vẫn giữ giá bán từ 499 đến 599 triệu đồng, tạo lợi thế đáng kể về chi phí sở hữu.

Trong bối cảnh thị trường SUV cỡ B đang cạnh tranh gay gắt, việc Lynk & Co 06 giảm giá có thể coi là động thái nhằm nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.