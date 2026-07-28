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Thông báo quan trọng đến hàng triệu người dùng iPhone

| | Thị trường

Một thay đổi vừa được Apple gửi tới hàng triệu người dùng iPhone.

Apple vừa phát hành iOS 26.6 và iPadOS 26.6 cho các thiết bị nằm trong danh sách hỗ trợ.

Đây không phải bản cập nhật bổ sung tính năng mới, mà tập trung khắc phục các lỗ hổng bảo mật quan trọng, cải thiện độ ổn định của hệ thống và chuẩn bị nền tảng cho iOS 27 dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Apple vừa phát hành iOS 26.6 cho iPhone, tập trung vá hàng loạt lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và khuyến cáo người dùng sớm cập nhật để bảo vệ thiết bị. (Ảnh: 9to5Mac)

Theo Apple, iOS 26.6 tối ưu hóa quy trình lập chỉ mục của Spotlight nhằm cải thiện khả năng tìm kiếm trên thiết bị. Thay đổi này được xem là bước chuẩn bị cho các nâng cấp lớn của Spotlight trong iOS 27, khi công cụ tìm kiếm sẽ kết hợp chặt chẽ hơn với Siri và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, phần tối ưu hóa này chỉ áp dụng trên các mẫu iPhone 15 và các dòng mới hơn do yêu cầu về phần cứng cũng như khả năng xử lý AI tích hợp.

Bên cạnh đó, trọng tâm của iOS 26.6 là các bản vá bảo mật. Apple đã khắc phục lỗ hổng liên quan đến MediaRemote, thành phần quản lý việc phát nội dung đa phương tiện trên thiết bị. Nếu bị khai thác, lỗ hổng này có thể cho phép ứng dụng độc hại nâng quyền truy cập lên mức cao nhất (root), từ đó kiểm soát thiết bị.

Hãng cũng vá lỗi có thể giúp phần mềm giả mạo vượt qua một số cơ chế kiểm tra bảo mật của iOS. Đồng thời, bản cập nhật WebKit mới nhất được tích hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ các website độc hại theo dõi hoặc thu thập trái phép lịch sử duyệt web của người dùng.

Apple cho biết iOS 26.6 là bản cập nhật lớn cuối cùng trong chu kỳ phát triển của iOS 26 trước khi hãng chuyển sang iOS 27. Các mẫu iPhone hiện tương thích với iOS 26 vẫn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới khi được phát hành.

Dù không mang đến thay đổi đáng kể về giao diện hay tính năng, Apple khuyến nghị người dùng cài đặt iOS 26.6 sớm nhất có thể nhằm tăng cường bảo mật và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

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