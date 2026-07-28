Phát hiện hơn 1.200 xe trộn bê tông đổ 12.000 m3 liên tục suốt 36 giờ, bí mật dưới lòng đất của tòa tháp cao gần 300m dần lộ diện

Hơn 1.200 xe trộn bê tông đã hoạt động liên tục trong 36 giờ để hoàn thành việc đổ khoảng 12.000 m³ bê tông cho phần móng của Tháp Okan – tòa nhà chọc trời cao khoảng 275 m đang được xây dựng tại trung tâm thành phố Miami (bang Florida, Mỹ). Chiến dịch thi công quy mô lớn huy động hàng trăm công nhân, hàng nghìn tấn thép cùng hệ thống máy bơm và cần cẩu chuyên dụng nhằm tạo nền móng cho công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Theo Florida YIMBY, chiến dịch đổ bê tông bắt đầu từ ngày 29/3/2024 tại khu đất số 555 North Miami Avenue. Công việc do Jacob Companies phối hợp cùng Okan Construction thực hiện, với nguồn bê tông do Cemex cung cấp và US American Concrete đảm nhiệm vai trò nhà thầu chuyên trách cho giai đoạn đổ móng.

Để hoàn thành hạng mục này, khoảng 300 công nhân làm việc liên tục theo ba ca, phối hợp với hệ thống máy bơm bê tông đặt dưới các cần cẩu của Morrow Equipment. Các xe trộn bê tông được điều phối theo trình tự chặt chẽ nhằm bảo đảm vật liệu được cung cấp liên tục, tránh gián đoạn trong suốt quá trình thi công.

Phần móng được xây dựng trong hố đào có kích thước khoảng 71 x 43 m và sâu hơn 4 m. Trước khi đổ bê tông, các kỹ sư đã lắp đặt khoảng 2.300 tấn thép cường độ cao để tạo hệ kết cấu chịu lực cho toàn bộ tòa nhà.

Việc đổ bê tông diễn ra liên tục trong 36 giờ là yêu cầu kỹ thuật quan trọng đối với các công trình cao tầng. Nếu quá trình bị ngắt quãng trong thời gian dài, các lớp bê tông có thể hình thành mạch ngừng, ảnh hưởng đến khả năng liên kết của kết cấu và làm giảm độ bền của phần móng.

Theo cập nhật của Florida YIMBY vào tháng 4/2026, công trình đã thi công đến tầng 50 và vẫn giữ mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Khi hoàn thành, Tháp Okan sẽ cao khoảng 275 m với từ 70 đến 72 tầng, trở thành một trong những tòa nhà cao nhất tại Miami. Công trình được phát triển bởi Tập đoàn Okan của Thổ Nhĩ Kỳ, với thiết kế của Behar Font & Partners. Phần đỉnh tòa nhà được tạo hình uốn cong bằng kính, lấy cảm hứng từ bông hoa tulip – biểu tượng gắn liền với Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ là một tòa nhà cao tầng, Tháp Okan được định hướng như một khu phức hợp đa chức năng tích hợp nhiều loại hình sử dụng trong cùng một công trình. Dự án bao gồm 163 căn hộ Sky Residences, 236 căn hộ lưu trú ngắn hạn do Hilton quản lý, khách sạn Hilton Miami Bayfront với 316 phòng, gần 6.000 m² diện tích văn phòng cùng các khu thương mại và dịch vụ.

Điểm nhấn của công trình là hồ bơi vô cực trên tầng 70 kết hợp sân ngắm cảnh hướng ra vịnh Biscayne và trung tâm Miami. Ngoài ra, tầng 12 cũng được bố trí hồ bơi bán Olympic cùng hệ thống tiện ích như phòng gym, yoga, spa, phòng xông hơi và các không gian sinh hoạt chung.

Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến mô hình "thành phố thẳng đứng", nơi cư dân, khách du lịch, doanh nghiệp và các hoạt động thương mại cùng tồn tại trong một tổ hợp duy nhất. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tăng mật độ sử dụng không gian, giảm sự phân tách giữa khu ở, khách sạn và văn phòng, đồng thời góp phần thúc đẩy sức sống đô thị tại khu vực trung tâm Miami.

Chiến dịch huy động hơn 1.200 xe trộn bê tông trong 36 giờ không chỉ đánh dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng của dự án mà còn cho thấy quy mô khổng lồ của phần kết cấu ẩn dưới mặt đất – nền móng sẽ gánh toàn bộ tải trọng của một trong những tòa tháp nổi bật nhất đường chân trời Miami trong tương lai.