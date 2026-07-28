Chiếc iPhone mới nhất bị "khai tử" tại Việt Nam

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR), iPhone 14 bản tiêu chuẩn hiện đã rơi vào trạng thái khan hàng diện rộng và không còn nguồn để nhập mới. Thực tế, sự thiếu hụt nguồn cung của mẫu máy này đã bắt đầu xuất hiện từ vài tháng trước. Lượng máy phân phối về thị trường ngày càng nhỏ giọt cho đến khi các kệ hàng trống trơn hoàn toàn.

Sự biến mất của iPhone 14 khỏi kênh phân phối chính hãng hoàn toàn nằm trong lộ trình kinh doanh của hãng, bởi Apple đã ngừng sản xuất thiết bị này từ đầu năm 2025 ngay sau khi tung ra mẫu iPhone 16e để khỏa lấp phân khúc.

Ra mắt vào tháng 9/2022, dù không mang đến một cuộc cách mạng lột xác về thiết kế, iPhone 14 vẫn duy trì được sức hút cực kỳ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Thiết bị chinh phục người dùng nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận, độ ổn định cao với vi xử lý A15 Bionic cùng chu kỳ cập nhật hệ điều hành dài hạn. Tuy nhiên, điều khiến sự rút lui của chiếc máy này mang nhiều ý nghĩa lại nằm ở cột mốc lịch sử mà nó để lại.

iPhone 14 chính là chiếc điện thoại tiêu chuẩn cuối cùng của Apple còn gắn bó với cổng kết nối Lightning. Việc mẫu máy này chính thức ngừng bán đồng nghĩa với việc toàn bộ các dòng iPhone chính hãng đang được Apple phân phối tại Việt Nam hiện nay đều đã chuyển qua chuẩn kết nối USB-C. Đây là một bước chuyển mình mang tính bước ngoặt, giúp đồng bộ hóa toàn diện hệ sinh thái công nghệ và mang lại sự tiện lợi tối đa khi người dùng có thể sử dụng chung một sợi cáp cho vô số thiết bị thông minh khác.

Từng là cái tên được ưu tiên hàng đầu trong phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, màn hình hiển thị xuất sắc và hệ thống camera đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thường nhật, sự ra đi của iPhone 14 nhường lại toàn bộ sân khấu cho người kế nhiệm iPhone 15.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 15 trở thành mẫu máy thay thế trực tiếp cực kỳ sáng giá. Thiết bị mang đến trải nghiệm nâng cấp toàn diện từ thiết kế màn hình Dynamic Island, cổng sạc USB-C hiện đại cho đến camera chính được nâng cấp lên 48MP với khả năng xử lý hình ảnh vượt trội.

Trong bối cảnh các thế hệ iPhone mới nhất đang hướng trọng tâm vào những trải nghiệm trí tuệ nhân tạo thông minh, việc iPhone 14 lui về hậu trường không chỉ khép lại một vòng đời sản phẩm thành công rực rỡ. Đây còn là dấu mốc hoàn tất trọn vẹn quá trình chuyển giao công nghệ kết nối của Apple, mở ra một kỷ nguyên đồng nhất và hiện đại hơn cho người dùng Việt Nam.