Đà Nẵng: Du khách kéo nhau 'đột nhập' chợ cá lúc rạng sáng

Được hòa mình trong sự nhộn nhịp của buổi chợ sớm, tự tay chọn mua hải sản, mặc cả như những người dân biển Đà Nẵng đem lại cho du khách trải nghiệm đáng nhớ. "Sáng ra được tắm biển, kéo lưới cùng ngư dân, lựa mua những mẻ cá tôm tươi ngon, ăn hải sản ngay bên cạnh biển, không có gì thú vị bằng. Tôi thật sự mê cuộc sống ở vùng biển Đà Nẵng và ước gì mình được sống ở đây", chị Ngọc Anh, du khách Hà Nội, bày tỏ.