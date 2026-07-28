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Đà Nẵng: Du khách kéo nhau 'đột nhập' chợ cá lúc rạng sáng

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"Sáng ra được tắm biển, kéo lưới cùng ngư dân, lựa mua những mẻ cá tôm tươi ngon, ăn hải sản ngay bên cạnh biển, không có gì thú vị bằng. Tôi thật sự mê cuộc sống ở vùng biển Đà Nẵng và ước gì mình được sống ở đây", chị Ngọc Anh - du khách Hà Nội - bày tỏ.

Từ mờ sáng, rất đông du khách﻿ đổ về khu vực biển Mân Thái﻿ phường Sơn Trà để tham gia chương trình "Đón nhịp chợ cá﻿ bình minh" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Đà Nẵng tổ chức mới đây. Ảnh: Thanh Hiền.

Trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân dưới ánh bình minh khiến du khách hào hứng. Chị Nguyễn Thị Huyền (du khách Hà Nội) bày tỏ rất thích thú khi được góp sức kéo mẻ cá đầu tiên trong ngày, cùng ngư dân hồi hộp chờ đợi xem trong lưới có gì.

Du khách vây quanh mẻ lưới đầy cá, được ngư dân giới thiệu những loại cá xuất hiện nhiều trong mùa hè.

Du khách hào hứng tham gia trải nghiệm kéo lưới.

Chợ cá Mân Thái tấp nập khi trời còn chưa kịp sáng. Sở VH,TT&DL Đà Nẵng cho hay, lấy cảm hứng từ chủ đề du lịch năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc với thông điệp “cảm nhận - tận hưởng - khám phá”. Đây là lời mời gọi du khách tìm về những giá trị nguyên bản của vùng đất xứ Quảng, từ thiên nhiên, văn hóa, đời sống ngư dân đến nhịp sống hiện đại của một thành phố biển năng động.

Chợ cá Mân Thái họp từ khoảng 4h, khoảng 8h chợ bắt đầu tan.

Những khay mực tươi nguyên vừa mới vớt từ biển lên. Nhiều du khách cho hay nơi họ sống không có biển, không dễ gì được ăn hải sản tươi ngon như vậy.

Được hòa mình trong sự nhộn nhịp của buổi chợ sớm, tự tay chọn mua hải sản, mặc cả như những người dân biển Đà Nẵng đem lại cho du khách trải nghiệm đáng nhớ. "Sáng ra được tắm biển, kéo lưới cùng ngư dân, lựa mua những mẻ cá tôm tươi ngon, ăn hải sản ngay bên cạnh biển, không có gì thú vị bằng. Tôi thật sự mê cuộc sống ở vùng biển Đà Nẵng và ước gì mình được sống ở đây", chị Ngọc Anh, du khách Hà Nội, bày tỏ.

Anh Đường Tăng (du khách Ninh Bình) cùng nhóm bạn mua rất nhiều hải sản, trong đó tôm vừa mực biển tươi trong khiến anh mê mẩn. Anh cho hay sẽ đưa số hải sản này về khách sạn và nấu một vài món, thử cuộc sống sáng đi tắm biển, ghé chợ cá, mua hải sản về nấu cơm như người dân Đà Nẵng.

Tại chương trình "Đón nhịp chợ cá bình minh", du khách còn biết thêm văn hóa, công việc đặc trưng của người dân vùng biển. Trong ảnh: Người dân phơi cá hố trên lưới, một đặc sản hải sản khô của Đà Nẵng.

Tận mắt thấy cách làm hải sản khô công phu, thủ công, mộc mạc, an toàn.

Du khách xem và thử sức đan lưới cùng ngư dân Đà Nẵng. Theo Sở VH,TT&DL, chương trình mang đến những điều mới mẻ thông qua cách tiếp cận trải nghiệm theo chiều sâu, lấy giá trị bản sắc và cảm nhận của du khách làm trung tâm.

Không chỉ tham gia các hoạt động giải trí, du khách sẽ được trực tiếp hòa mình vào đời sống bản địa, cảm nhận nhịp sống biển, khám phá văn hóa xứ Quảng và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên. Mỗi hoạt động là một “điểm chạm” để người dân và du khách kết nối với thành phố bằng cảm xúc chân thực nhất.

Theo Thanh Hiền

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