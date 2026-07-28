"Pháp sư Trung Hoa" tạo "bong bóng khổng lồ" giữa lòng thành phố trong phút chốc: Công dụng bất ngờ khiến ai cũng ủng hộ

Năm 2025, một lớp màng bơm hơi trông giống như kẹo bông marshmallow rộng 20.000 m2 đã được dựng lên phía trên một công trường xây dựng ở Tế Nam, Trung Quốc, nhằm bảo vệ các tòa nhà lân cận khỏi bụi bẩn và tiếng ồn.

Mái vòm này bao bọc dự án Hồng Lâu 1905 của Tế Nam, dự kiến sẽ là dự án tái thiết đô thị lớn nhất tại thành phố 9,2 triệu dân này. Công trình nằm trong một khu thương mại, chỉ cách các trường học, khu dân cư và một nhà thờ trăm tuổi đúng một con đường.

Để bảo vệ các công trình lân cận, các đơn vị phát triển bao gồm Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc và Tập đoàn Phát triển Đô thị Lịch Thành đã bao phủ toàn bộ công trường bằng một mái vòm cao 50 m làm từ chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) có độ bền cao và phản xạ nhiệt tốt.

Theo các nhà phát triển, với chiều dài 159 m và chiều rộng 108 m, lớp màng khí này trải rộng trên diện tích 20.000 m2. Họ khẳng định đây là "mái vòm bơm hơi lớn nhất thế giới".

Phần dưới của mái vòm được làm bằng bê tông cốt thép gia cường, trong khi phần trên là một kết cấu màng khí nén. Cùng với hai lối vào dành cho người đi bộ, công trình còn có hai lối thoát hiểm khẩn cấp và một lối vào cho xe cơ giới.

Vì mái vòm màng khí không cần các dầm hoặc cột chịu lực, nó tạo ra một khoảng không gian mở rộng lớn cho các xe xây dựng hoạt động.

Mái vòm được cho là làm giảm 80% tiếng ồn xây dựng

Theo đại diện các đơn vị phát triển, mái vòm bơm hơi sẽ "chặn 90% lượng bụi, giảm 80% tiếng ồn xây dựng, đồng thời ngăn chặn gió, mưa và tuyết".

Họ cũng chỉ ra rằng mái vòm này giúp hoạt động xây dựng diễn ra bình thường trong mùa mưa của Tế Nam và cho biết kết cấu này có thể chịu được lớp tuyết dày nửa mét cùng sức gió mạnh tới cấp 12.

Công trình cũng được thiết kế để cung cấp không khí tươi cho công nhân xây dựng và trang bị hệ thống vòi phun nước để kiểm soát bụi.

"Hệ thống điều khiển bên trong mái vòm khí sẽ theo dõi áp suất không khí và nhiệt độ nội bộ bất cứ lúc nào", ông Vương Lỗ Nhân, người quản lý dự án Hồng Lâu 1905, chia sẻ.

"Thông qua bốn quạt công suất lớn ở phía bắc, không khí tươi sẽ liên tục được cung cấp vào bên trong để thông gió. Sau các công đoạn xây dựng quy mô lớn, hệ thống phun nước sẽ được vận hành để kiểm soát bụi trong mái vòm."

"Mái vòm khí sử dụng vật liệu mới PVDF, có khả năng ngăn 90% tia cực tím, có tỷ lệ phản xạ nhiệt và tản nhiệt cao, đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp B1", ông Lỗ Nhân nói thêm.

Mái vòm khí này được sản xuất bởi công ty Xide Air Dome.

Mái vòm bơm hơi ở Tế Nam cũng đã được tháo dỡ sau khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên, nhà phát triển cho biết phương pháp này có thể trở thành một "chế độ yên lặng" mới cho các giải pháp xây dựng đô thị trong tương lai.

Nguồn: Deeze