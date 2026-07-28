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Toyota Innova Cross 2027 liên tục lộ diện: Nội thất lộ màn hình lớn hơn, ngoại hình hứa hẹn lấy cảm hứng từ Hilux

| | Thị trường

Những hình ảnh chạy thử mới cho thấy Toyota Innova Cross facelift đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, với nội thất là khu vực có nhiều thay đổi nhất.

Toyota đang hoàn thiện những bước thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa Innova Cross facelift ra mắt. Khác với thế hệ hoàn toàn mới, phiên bản facelift tập trung vào việc làm mới thiết kế, nâng cấp công nghệ và cải thiện trải nghiệm người dùng, trong khi hệ truyền động nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Toyota Innova Cross facelift nâng cấp đáng kể ở nội thất

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên chiếc xe thử nghiệm nằm ở màn hình giải trí trung tâm. Thay vì màn hình 10,1 inch gần vuông như bản hiện hành, phiên bản mới được cho là sẽ sử dụng màn hình dạng ngang với kích thước lớn hơn, giúp tối ưu khả năng hiển thị và mang lại giao diện hiện đại hơn.

Nội thất Toyota Innova Hycross facelift lộ màn hình giải trí kích thước lớn hơn. Ảnh: Cartoq

Bảng táp-lô nhìn chung vẫn giữ nguyên bố cục nhưng một số chi tiết trang trí đã được tinh chỉnh. Xe thử nghiệm sử dụng tông màu nội thất tối hoàn toàn kết hợp các đường viền kim loại ở cửa gió điều hòa, tạo cảm giác cao cấp hơn.

Nhiều khả năng Toyota cũng sẽ cập nhật phần mềm giải trí, đồng thời tiếp tục duy trì các trang bị như camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện, ghế thông gió, sạc không dây và gói hỗ trợ lái an toàn Toyota Safety Sense trên các phiên bản cao cấp.

Toyota Innova Cross facelift có thể lấy cảm hứng thiết kế từ Hilux

Dù được ngụy trang kỹ, phần đầu xe vẫn cho thấy nhiều chi tiết mới. Giới truyền thông quốc tế nhận định Toyota sẽ thiết kế lại lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn LED nhằm mang đến diện mạo khỏe khoắn hơn.

Một số nguồn tin cho biết phong cách thiết kế của Toyota Innova Cross facelift có thể lấy cảm hứng từ Toyota Hilux thế hệ mới, giúp mẫu MPV này trở nên hiện đại và nam tính hơn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu dự kiến được thay đổi đồ họa LED, kết hợp cản sau mới và bộ mâm hợp kim có thiết kế khác nhằm tăng khả năng nhận diện.

Toyota Innova Cross facelift nhiều khả năng giữ nguyên động cơ

Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Innova Cross facelift được dự đoán vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ như hiện nay.

Phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204 Nm, đi kèm hộp số CVT.

Toyota Innova Hycross facelift hứa hẹn lấy cảm hứng thiết kế từ Hilux. Ảnh: Cartoq

Trong khi đó, phiên bản hybrid tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất khoảng 184 mã lực và sử dụng hộp số e-CVT. Đây vẫn là cấu hình được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái.

Toyota hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Toyota Innova Cross facelift sẽ được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Toyota Innova Cross bản mới lần đầu lộ diện trên đường: Đầu xe được tinh chỉnh, có thể nâng cấp cả màn hình, ADAS

Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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