Đột kích 2 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất ca cao, nước xả vải và cà phê giả, tịch thu hơn 220.000 sản phẩm

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn, chuyên làm giả các sản phẩm mang thương hiệu Nescafe, Ovaltine và Downy, thu giữ hơn 226.000 sản phẩm và vật tư cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất. Vụ việc được đánh giá gây thiệt hại hơn 2,6 triệu baht (khoảng 2 tỷ đồng).

Ngày 24/7, tại Cục Điều tra Trung ương (CIB), Thiếu tướng Nattasak Saowanasai, Tư lệnh CIB, cùng đại diện Cục Chống tội phạm kinh tế (ECSD) và Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan đã công bố kết quả chuyên án triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn tại nước này.

Theo ECSD, cơ quan chức năng nhận được nhiều phản ánh từ các chủ cửa hàng tạp hóa và người dân khu vực Thonburi về việc xuất hiện những người tự xưng là nhân viên bán hàng, chào bán cà phê Nescafe, bột ca cao Ovaltine và nước xả vải Downy với giá rẻ bất thường.

Quá trình điều tra xác định số hàng giả này được vận chuyển từ một kho hàng tại tỉnh Saraburi trước khi tập kết tại một ngôi nhà ở quận Thung Khru. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã xin lệnh khám xét và đồng loạt kiểm tra cả hai địa điểm.

Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ 4 nghi phạm, gồm các ông Kaset (59 tuổi), Chan (55 tuổi), Chatnuwat (47 tuổi) và Wanchana (40 tuổi). Cả bốn đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 226.720 sản phẩm và tang vật, gồm 168.588 gói cà phê Nescafe, bột ca cao Ovaltine và nước xả vải Downy giả; 119 bao nguyên liệu gồm cà phê, ca cao, sữa bột, đường và kem sữa; cùng hơn 55.000 bao bì, túi đóng gói và thùng carton in logo các thương hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu nhiều máy móc phục vụ sản xuất như máy chiết rót bột và chất lỏng, máy trộn, máy đóng gói, máy dán màng, máy quét mã vạch và hệ thống hút khói.

Theo cảnh sát, các nghi phạm bị cáo buộc sản xuất và tàng trữ hàng hóa giả mạo để kinh doanh, làm giả nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, đồng thời sử dụng tên gọi, hình ảnh và bao bì của doanh nghiệp khác nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Ông Awut Wongswasdi, Phó Tổng Giám đốc Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan, cho biết chiến dịch nằm trong chương trình tăng cường chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Theo thống kê của cơ quan này, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.000 vụ việc, thu giữ trên 3,5 triệu sản phẩm vi phạm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 1,2 tỷ baht.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, đã có 457 vụ án được khởi tố, hơn 1,6 triệu sản phẩm bị thu giữ, với giá trị thiệt hại ước tính trên 800 triệu baht.

Thiếu tướng Nattasak Saowanasai cảnh báo việc sử dụng thực phẩm, đồ uống và hóa mỹ phẩm giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ông, các cơ sở sản xuất bất hợp pháp thường không bảo đảm điều kiện vệ sinh, có thể sử dụng nguyên liệu kém chất lượng hoặc hóa chất không rõ nguồn gốc. Đối với thực phẩm và đồ uống, người sử dụng có nguy cơ bị ngộ độc hoặc tích tụ độc tố trong cơ thể, trong khi các sản phẩm như nước xả vải giả có thể gây kích ứng hoặc dị ứng da.

Giới chức Thái Lan cũng cho rằng hoạt động sản xuất hàng giả quy mô công nghiệp không chỉ gây thất thu thuế cho nhà nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, làm suy giảm uy tín của Thái Lan trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phòng chống hàng giả trên trường quốc tế.



