Giá vàng và bạc bật tăng trở lại, các 'ông lớn' đồng loạt cảnh báo 1 điều

Sau nhiều tuần chịu áp lực bán, giá vàng và bạc đã phục hồi đáng kể trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính quốc tế cho rằng đợt tăng này chủ yếu đến từ hoạt động mua vào sau nhịp giảm sâu, thay vì phản ánh sự cải thiện rõ rệt của các yếu tố kinh tế vĩ mô hay địa chính trị. Vì vậy, khả năng hai kim loại quý sớm quay trở lại các mức đỉnh lịch sử vẫn còn nhiều thách thức.

Trong báo cáo công bố ngày 22/7, các chiến lược gia hàng hóa của ING gồm Warren Patterson và Ewa Manthey nhận định đợt tăng giá gần đây chủ yếu là kết quả của hoạt động mua bắt đáy sau giai đoạn suy yếu kéo dài, thay vì xuất phát từ những thay đổi đáng kể trong bối cảnh kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu.

Theo ING, cả vàng và bạc hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với các mức đỉnh lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1 sau chu kỳ tăng giá mạnh kéo dài trong năm 2025. Khi đó, giá vàng giao ngay từng đạt 5.589,38 USD/ounce, trong khi bạc lập kỷ lục ở mức 121,67 USD/ounce. Hiện giá vàng chỉ đạt 4.052 USD/ounce và giá bạc đạt 57,9 USD/ounce.

Giá vàng trong vòng 1 năm qua.

Các chuyên gia cho rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao cùng đồng USD mạnh lên đã làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Bên cạnh đó, giá dầu leo thang do xung đột tại Trung Đông cũng khiến dòng tiền trên thị trường hàng hóa có sự dịch chuyển.

"Mặc dù căng thẳng tại Trung Đông vẫn tạo lực hỗ trợ nhất định cho kim loại quý, thị trường đang phải cân nhắc giữa dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và rủi ro lạm phát phát sinh từ chi phí năng lượng tăng cao", báo cáo của ING cho biết.

Bạc được đánh giá có triển vọng tích cực hơn vàng

Theo ING, vàng vẫn sẽ nhạy cảm với những biến động trên thị trường năng lượng cũng như kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong khi đó, bạc có thể tiếp tục có diễn biến tích cực hơn nếu nhóm kim loại công nghiệp duy trì xu hướng tăng cùng với nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến của bạc hiện không chỉ phản ánh vai trò là tài sản trú ẩn mà còn được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực đối với nhóm kim loại công nghiệp, đặc biệt là đồng.

Ở chiều ngược lại, Bank of America (BofA) lại đưa ra quan điểm thận trọng hơn đối với vàng. Trong báo cáo ngày 16/7, ngân hàng này nhận định giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh sau khi ghi nhận quý hoạt động kém nhất trong vòng 13 năm tính đến cuối tháng 6.

Theo BofA, sự xuất hiện của mô hình kỹ thuật "giao cắt tử thần" (Death Cross), cùng với lượng vị thế mua ròng ở mức cao và những điểm tương đồng với các đỉnh giá trước đây, làm gia tăng nguy cơ vàng bước vào một nhịp điều chỉnh kéo dài và sâu hơn.

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình "giao cắt tử thần" xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là MA50) cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn (MA200), được xem là tín hiệu tiêu cực đối với xu hướng giá.

Giá bạc trong vòng 1 năm qua.

Theo UBS, những yếu tố bất lợi như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, chi phí cơ hội duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh vẫn tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý thị trường.

"Bạc đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi từ môi trường vĩ mô, khiến nhà đầu tư chưa có nhiều động lực để mở rộng các vị thế mua dài hạn. Khi nhu cầu đầu tư còn thiếu ổn định, giá bạc vẫn chưa hình thành được vùng đáy đủ vững chắc", ông Schnider nhận định.

Doanh nghiệp khai khoáng vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn

Trái với quan điểm thận trọng của nhiều tổ chức tài chính, các doanh nghiệp khai thác kim loại quý vẫn giữ cái nhìn tích cực về triển vọng dài hạn của cả vàng và bạc.

Bà Diane Garrett, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hycroft Mining, cho rằng nhịp điều chỉnh gần đây chỉ là diễn biến bình thường của thị trường tăng giá chứ chưa làm thay đổi xu hướng dài hạn.

Theo bà Garrett, các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn rất vững chắc khi kim loại quý này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Bà cũng chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương đã liên tục mua vàng trong 17 tháng liên tiếp, tạo ra lực cầu bền vững cho thị trường.

Đối với bạc, vị CEO Hycroft Mining cho rằng triển vọng còn được củng cố bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn. Bên cạnh vai trò là kim loại tiền tệ, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, siêu máy tính và nhiều công nghệ tiên tiến khác, trong khi hiện chưa có vật liệu nào có thể thay thế hoàn toàn.