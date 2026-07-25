MOVA E50 Ultra: Tái định nghĩa chuẩn mực robot hút bụi phân khúc tầm trung

Trong bối cảnh đó, hành trình của MOVA mang đến góc nhìn khác biệt: từ vị thế tiên phong trong ngành Robot hút bụi cao cấp, với những công nghệ thông minh vốn chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt đỏ xuống phân khúc phổ thông với mức giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng.

Luka Mondric là đại sứ thương hiệu toàn cầu MOVA (dòng sản phẩm máy hút bụi & cắt cỏ)

Hiệu suất vượt trội, nâng tầm tiêu chuẩn phân khúc phổ thông

Chỉ sau 3 tháng chính thức ra mắt, MOVA đã xác lập vị thế tiên phong tại Việt Nam với dòng sản phẩm Robot hút bụi thông minh bán chạy bậc nhất thị trường. Tiếp nối đà tăng trưởng, thương hiệu này cũng ghi nhận thêm vị trí bán chạy ấn tượng của Robot MOVA E50 Ultra chỉ sau 1 tháng ra mắt với sản lượng 1000 sản phẩm trên các kênh phân phối chính hãng tại Việt Nam (theo báo cáo doanh số kênh phân phối). Điều đáng chú ý là sự bứt phá này không đến từ việc chạy đua về giá, mà nằm ở chiến lược "giá hợp lý, sạch vừa ý" - tập trung vào các tính năng thông minh mang lại hiệu suất vượt trội, thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship xuống mức giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng, xóa tan rào cản về giá để mang những trải nghiệm công nghệ thông minh bậc nhất đến gần hơn với số đông.

MOVA E50 Ultra tại sự kiện ra mắt sản phẩm

Giữa thị trường robot hút bụi ngày càng cạnh tranh, người dùng không chỉ tìm kiếm một thiết bị có lực hút mạnh mà còn mong muốn khả năng lau nhà hiệu quả và giảm tối đa công việc dọn dẹp hàng ngày. MOVA E50 Ultra chinh phục người dùng với tính năng toàn diện về công nghệ tiên phong và hiệu suất làm sạch vượt trội. Sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa, công nghệ lau TurboScrub™ áp lực 12N, hệ thống mở rộng kép MaxiReach™ làm sạch sát cạnh thông minh, MOVA E50 Ultra mang đến trải nghiệm làm sạch toàn diện thường chỉ xuất hiện trên các dòng robot cao cấp. Đây là lựa chọn đáng chú ý cho những gia đình muốn nâng cấp chất lượng vệ sinh nhà cửa mà vẫn tối ưu ngân sách đầu tư.

Bảo hành 3 năm - Lấy trải nghiệm khách hàng làm cốt lõi để xây dựng tài sản thương hiệu

Điểm tựa quan trọng trong hành trình chinh phục người dùng chính là chiến lược đầu tư vào hậu mãi và trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh nhiều người dùng lo ngại về dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế của các dòng thiết bị công nghệ, MOVA Việt Nam tiên phong đưa ra chính sách bảo hành lên tới 3 năm - thời gian bảo hành bậc dài nhất và cam kết mạnh mẽ bậc nhất trên thị trường robot hút bụi hiện nay.

Thông qua hợp tác chiến lược với Best Tech Việt Nam - nhà phân phối độc quyền chính hãng của MOVA, với việc thiết lập 2 trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng: REON CENTER & VIET NAM ROBOTICS. MOVA được đánh giá ưu tiên lựa chọn về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, linh kiện sẵn có và trải nghiệm dịch vụ vượt trội trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.

Định hướng này góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu trong bối cảnh thị trường robot hút bụi ngày càng phát triển.

Đại diện thương hiệu MOVA tại Việt Nam cùng dàn khách mời tại sự kiện ra mắt sản phẩm E50 Ultra & V70 Ultra Complete

Tầm nhìn dài hạn và chiến lược hướng tới hệ sinh thái gia dụng thông minh cho người Việt

Hành trình của MOVA gợi mở một chiến lược phát triển bền vững trong ngành thiết bị gia dụng: Xây dựng nền móng vững chắc bằng việc nghiên cứu sâu sắc nhu cầu và thói quen sinh hoạt của người Việt, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, đồng thời thiết lập hệ thống bảo hành 3 năm cùng dịch vụ trải nghiệm khách hàng vượt trội làm đòn bẩy tạo dựng niềm tin thương hiệu dài hạn.

Sự sáng tạo công nghệ và chiến lược mở rộng hệ sinh thái gia dụng thông minh với mức giá hợp lý, đây sẽ là thương hiệu đáng mong chờ trong ngành công nghệ và gia dụng, mang đến giải pháp làm sạch tối ưu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đại đa số người tiêu dùng.

Về Công ty TNHH Công nghệ BESTTECH VIỆT NAM Công ty TNHH Best Tech là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu MOVA tại Việt Nam, đồng thời là đối tác phân phối uy tín của nhiều thương hiệu công nghệ toàn cầu. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Best Tech cam kết mang đến các giải pháp công nghệ thông minh, chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam.

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