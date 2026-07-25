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Sau sầu riêng, Campuchia chính thức cạnh tranh với Việt Nam một mặt hàng tại Trung Quốc, giá lên đến 1.000 USD/kg

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Trung Quốc vừa chính thức cấp phép cho Campuchia xuất khẩu mặt hàng này.

Sau sầu riêng, Campuchia chính thức cạnh tranh với Việt Nam một mặt hàng tại Trung Quốc, giá lên đến 1.000 USD/kg - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trung Quốc đã chính thức cấp phép cho doanh nghiệp Campuchia đầu tiên xuất khẩu tổ yến sang thị trường này, đánh dấu bước tiến mới đối với ngành nuôi yến của Campuchia và mở ra cơ hội tiếp cận một trong những thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới.

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF) ngày 22/7, Công ty TNHH Sản phẩm Best Life là doanh nghiệp địa phương đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cấp phép đăng ký chính thức để xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc.

MAFF cho biết kết quả này là thành quả của quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý hai nước, khu vực tư nhân và các cơ sở nuôi yến tại Campuchia nhằm nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của phía Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, việc được GACC phê duyệt không chỉ mở ra cơ hội cho Best Life tiếp cận thị trường Trung Quốc mà còn tạo nền tảng để ngành tổ yến Campuchia mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.

Ông Va Sochin, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản phẩm Best Life, cho biết doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ GACC cũng như Bộ Nông nghiệp Campuchia trong quá trình hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật để được cấp phép.

Theo ông, các bên đã duy trì quá trình trao đổi, phối hợp và thảo luận kỹ thuật với cơ quan chức năng Trung Quốc cho đến khi doanh nghiệp được cấp đăng ký chính thức để xuất khẩu sang thị trường này.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Chủ tịch Hiệp hội Chim yến Khmer Suy Kokthean cho biết Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu tổ yến lớn nhất, cùng với Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore.

Theo ông, giá tổ yến thô trên thị trường hiện dao động từ 300-450 USD/kg, tùy thuộc vào chất lượng. Trong khi đó, tổ yến đã qua chế biến có thể được bán với giá từ 900-1.000 USD/kg.

Ông cũng cho rằng việc mở rộng xuất khẩu là tín hiệu tích cực, song các cơ sở nuôi yến cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn mà thị trường Trung Quốc yêu cầu để duy trì khả năng cạnh tranh.

Theo các báo cáo truyền thông tại Campuchia, tính đến đầu năm 2026, nước này có gần 1.000 nhà nuôi yến đã được đăng ký. Có sáu doanh nghiệp được chuyển hồ sơ sang phía hải quan Trung Quốc để xem xét cấp phép xuất khẩu, tuy nhiên đến nay chỉ có Công ty TNHH Sản phẩm Best Life được cấp giấy phép chính thức.

Việc Trung Quốc chấp thuận doanh nghiệp đầu tiên của Campuchia xuất khẩu tổ yến được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để nhiều doanh nghiệp khác hoàn tất quy trình đánh giá, qua đó thúc đẩy ngành tổ yến của Campuchia mở rộng hoạt động xuất khẩu sang thị trường có nhu cầu tiêu thụ lớn và giá trị cao này.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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