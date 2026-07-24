Trung Quốc lo mất mùa một loại nông sản Việt Nam đang trồng rất nhiều: 40% sản lượng bị ảnh hưởng do mưa, giá tăng mạnh

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Thị trường tỏi toàn cầu đang ghi nhận xu hướng tăng giá trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm tại một số quốc gia sản xuất lớn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng chất lượng tỏi Trung Quốc giảm sút do ảnh hưởng của thời tiết, trong khi diện tích gieo trồng tại Brazil và Argentina cũng thu hẹp vì lợi nhuận thấp.

Theo ông Luís Carlos de Souza, nhà nhập khẩu và sản xuất thuộc Tập đoàn Fortaleza và Realeza (Brazil), mưa trong giai đoạn thu hoạch đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng về chất lượng đối với tỏi Trung Quốc. Ông ước tính khoảng 40% sản lượng tỏi của nước này trong niên vụ hiện tại không đạt tiêu chuẩn.

Tình trạng trên đã đẩy giá tỏi trên thị trường tăng nhanh. Hiện giá tỏi cỡ 60-65 vào khoảng 17,5 USD/kg, trong khi tỏi Trung Quốc chất lượng cao xuất khẩu sang Brazil được giao dịch ở mức khoảng 24 USD/kg.

Tại Brazil, sản lượng tỏi trong niên vụ mới được dự báo giảm từ 20-25%, đồng thời kích cỡ củ cũng nhỏ hơn so với các năm trước.

Theo ông De Souza, nguyên nhân xuất phát từ việc giá bán trong hai mùa vụ gần đây không đủ bù đắp chi phí sản xuất. Trước đó, Brazil và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận với mức giá khoảng 16 USD. Tuy nhiên, sau khi cộng chi phí và các loại thuế, giá bán trên thị trường nội địa Brazil tăng lên khoảng 23 USD. Trong khi đó, ở mùa vụ trước, giá bán trung bình của các nhà sản xuất Brazil chỉ đạt khoảng 20 USD, khiến họ chịu lỗ khoảng 3 USD cho mỗi thùng tỏi tiêu thụ.

Lợi nhuận suy giảm đã khiến nhiều nông dân cắt giảm diện tích canh tác. Ông De Souza cho biết diện tích trồng tỏi tại Brazil trong vụ hiện tại giảm khoảng 20-25% và dự báo có thể tiếp tục giảm thêm khoảng 25% trong mùa vụ kế tiếp nếu tình hình thị trường không được cải thiện. Ông cũng kêu gọi xem xét lại các thỏa thuận về giá và chính sách thuế chống bán phá giá đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu.

Không chỉ Brazil, Argentina – một trong những nước xuất khẩu tỏi lớn của khu vực – cũng ghi nhận diện tích trồng giảm từ 20-30% do giá tỏi ở các mùa vụ trước ở mức thấp, làm giảm động lực sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha được dự báo sẽ có một vụ thu hoạch thuận lợi trong năm nay, qua đó phần nào bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế.

Dù giá tỏi đang chịu áp lực tăng, ông De Souza cho rằng giá bán tại Brazil khó vượt quá mức 24-27 USD do vẫn chịu tác động từ cơ chế thỏa thuận giá giữa chính phủ Brazil và Trung Quốc.

Về xu hướng tiêu dùng, ông cho biết tỏi tím – với lớp vỏ sẫm màu và hình thức bắt mắt – đang được người tiêu dùng tại các bang São Paulo, Rio de Janeiro và Minas Gerais ưa chuộng hơn. Trong khi đó, tỏi Trung Quốc vẫn có giá thành cao hơn trên thị trường Brazil.