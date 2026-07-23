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Phát hiện người đàn ông đi làm hầm mỏ bỗng xây nhà to, trả hết nợ, còn chia bết tiền cho gần 20 người thân

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Trước đó, người này sống chủ yếu nhờ những công việc thời vụ với mức thu nhập khoảng 4-7 USD mỗi ngày.

Từ một lao động phổ thông với thu nhập chỉ vài USD mỗi ngày, ông Raju Gound ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) bất ngờ trở thành triệu phú sau khi tìm thấy một viên kim cương trắng nặng 19,22 carat, được định giá khoảng 8 triệu Rupee (tương đương hơn 2,4 tỷ đồng).

Chia sẻ sau khi phát hiện viên đá quý, ông cho biết sẽ ưu tiên trả hết các khoản nợ, cải thiện cuộc sống gia đình và dành một phần số tiền để hỗ trợ gần 20 người thân và họ hàng.

Quyết định đổi đời

Raju Gound sinh sống tại thành phố Panna, bang Madhya Pradesh, khu vực nổi tiếng với trữ lượng kim cương lớn của Ấn Độ. Nơi đây có nhiều mỏ do Công ty Phát triển Khoáng sản Quốc gia Ấn Độ (NMDC) quản lý, đồng thời chính quyền địa phương cũng cho người dân thuê các hố khai thác nhỏ với chi phí thấp để tìm kiếm kim cương.

Theo ông Anupam Singh, thuộc Văn phòng Kim cương bang Madhya Pradesh, mỗi hố mỏ chỉ có giá thuê khoảng 200-250 Rupee trong một khoảng thời gian nhất định, tạo cơ hội cho nhiều người dân thử vận may.

Trước khi đổi đời, Gound sống chủ yếu nhờ những công việc thời vụ với mức thu nhập khoảng 4-7 USD mỗi ngày. Ông làm đủ nghề để nuôi gia đình, từ lao động nông nghiệp, đào mỏ cho đến lái máy kéo thuê. Vào mùa mưa, khi việc đồng áng và xây dựng bị gián đoạn, cả gia đình thường thuê các hố mỏ để tìm kim cương với hy vọng cải thiện cuộc sống.

"Gia đình tôi rất khó khăn và gần như không có nguồn thu nhập ổn định. Vì thế, chúng tôi luôn hy vọng có thể gặp may khi đi đào kim cương", ông chia sẻ.

Khoảnh khắc tìm thấy báu vật

Chiều 24/7, trong lúc sàng lọc những viên đá tại khu mỏ cạn ở Krishna Kalyanpur, Gound bất ngờ nhìn thấy một vật thể trong suốt giống mảnh thủy tinh.

"Tôi cầm nó lên và thấy ánh sáng phản chiếu rất đặc biệt. Ngay lúc đó, tôi linh cảm đây là kim cương", ông nhớ lại.

Sau phát hiện bất ngờ, Gound cùng em trai ôm chầm lấy nhau vì sung sướng rồi đạp xe quãng đường khoảng 11 km về nhà báo tin cho gia đình. Sau đó, cả nhà đưa viên đá đến Văn phòng Kim cương Panna để thẩm định.

Qua kiểm tra, ông Anupam Singh xác nhận đây là viên kim cương trắng nặng 19,22 carat, có giá trị ước tính khoảng 95.500 USD.

Theo kế hoạch, viên kim cương sẽ được đưa ra đấu giá. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Gound dự định dùng số tiền thu được để thanh toán khoản nợ khoảng 500.000 Rupee, xây dựng ngôi nhà mới và trang trải chi phí học tập cho các con.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi lo cho gia đình, ông còn muốn chia phần tiền còn lại cho 19 người họ hàng đang cùng sinh sống.

"Tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm kim cương vào ngày mai", Gound nói.

Không phải trường hợp duy nhất

Khu vực này đã từng chứng kiến nhiều trường hợp người dân đổi đời nhờ những phát hiện bất ngờ. Dù rằng các chuyên gia cho biết việc tìm được viên kim cương lớn như của Gound là rất hiếm.

Trước đó, vào năm 2018, một công nhân tại vùng Bundelkhand cũng từng phát hiện viên kim cương trị giá khoảng 15 triệu Rupee tại một mỏ ở Panna.

Không chỉ ở Ấn Độ, thế giới cũng ghi nhận nhiều câu chuyện đổi đời nhờ đá quý. Theo The Guardian, năm 2020, thợ mỏ Saniniu Laizer (Tanzania) nhận khoản tiền khoảng 3,35 triệu USD sau khi phát hiện hai khối đá quý Tanzanite khổng lồ nặng 9,27 kg và 5,303 kg.

Tanzanite là loại đá quý màu xanh tím hiếm, chỉ được tìm thấy tại một khu vực duy nhất ở miền bắc Tanzania kể từ khi được phát hiện vào năm 1967. Chính sự khan hiếm này đã khiến Tanzanite trở thành một trong những loại đá quý có giá trị cao trên thế giới.

(*Nguồn: CNN, The Guardian...)

Theo Thuỳ Linh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
hầm mỏ

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