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Giá một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lao dốc giữa lúc Trung Quốc tăng mua, điều gì xảy ra?

| | Thị trường

Nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc tăng vọt trong nửa đầu năm 2026 khi nguồn cung từ Đông Nam Á bùng nổ. Thái Lan củng cố vị thế dẫn đầu, Malaysia tăng trưởng ba chữ số, trong khi Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp lớn thứ hai.

Giá một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lao dốc giữa lúc Trung Quốc tăng mua, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc được South China Morning Post dẫn lại, trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu khoảng 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị nhập khẩu cũng tăng mạnh khi nhu cầu tiêu thụ tại thị trường lớn nhất thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Thái Lan tiếp tục là nhà cung cấp số một với 3,79 tỷ USD, chiếm khoảng 81% thị phần sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc. So với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan tăng đáng kể nhưng tỷ trọng thị phần gần như không thay đổi.

Việt Nam giữ vị trí thứ hai với kim ngạch 846 triệu USD, tương đương khoảng 18% thị phần. Dù xuất khẩu tăng mạnh trong những năm gần đây sau khi được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ năm 2022, ngành hàng vẫn chịu áp lực từ các yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe.

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 30,26 triệu USD, tăng tới 342% so với cùng kỳ năm trước, dù quy mô vẫn còn khá nhỏ so với Thái Lan và Việt Nam.

Giá một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lao dốc giữa lúc Trung Quốc tăng mua, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Theo ông Lim Chin Khee, cố vấn của Học viện Durian Academy (Malaysia), cả Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đang bước vào giai đoạn dư cung khi nhiều vườn sầu riêng được trồng từ 6-10 năm trước đồng loạt cho thu hoạch. Sản lượng tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng nhu cầu khiến giá sầu riêng chịu áp lực giảm trong mùa vụ cao điểm.

Truyền thông Đông Nam Á cho biết giá sầu riêng bán buôn tại Trung Quốc đã giảm khoảng 14-20% từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân đến từ nguồn cung tăng mạnh từ nhiều quốc gia, lượng hàng tồn kho lớn và xu hướng chi tiêu thận trọng hơn của người tiêu dùng.

Để cải thiện sức cạnh tranh, Malaysia đang đề nghị Trung Quốc mở tuyến vận chuyển đường bộ nhằm rút ngắn thời gian giao hàng. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng cho biết sẽ trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường về vấn đề giá sầu riêng trong chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào tháng 8.

Về phía Việt Nam, giới chuyên gia nhận định Chính phủ vẫn đang phối hợp với phía Trung Quốc để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng xuất khẩu. Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng nguồn cung từ nhiều quốc gia, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các quy định kiểm dịch được xem là yếu tố quyết định giúp sầu riêng Việt Nam duy trì lợi thế tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

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Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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