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Đốt tủ đổi pin xe điện lúc đêm khuya, người đàn ông SN 1973 khai do say rượu

| | Thị trường

Công an xã Quảng Bị nhận được tin báo tại khu vực đặt các tủ đổi pin xe điện tại nhà văn hoá thôn Mát (cũ) phát hiện cháy, may mắn đã được người dân kịp thời phát hiện.

Ngày 22/7, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm rõ và truy bắt được Nguyễn Văn Quảng (SN:1973, trú tại: Xóm Mát, Xã Quảng Bị) là đối tượng thực hiện hành vi đốt tủ đổi pin xe điện.

Đốt tủ đổi pin xe điện lúc đêm khuya, người đàn ông SN 1973 khai do say rượu - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Quảng (SN:1973, trú tại: Xóm Mát, Xã Quảng Bị). Ảnh: CACC

Đốt tủ đổi pin xe điện lúc đêm khuya, người đàn ông SN 1973 khai do say rượu - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Quảng khai nhận, khoảng 19h ngày 18/7 đối tượng đi uống bia một mình, đến 22h cùng ngày, Quảng đi bộ về qua nhà văn hoá xóm Mát thấy 2 trụ sạc để ở cạnh đó.

Do say rượu nên Quản dùng bật lửa ga đốt, Quảng thừa nhận hành vi do bột phát, không có động cơ, thù oán gì.

Theo cơ quan công an, khi vào cuộc điều tra, dù tại hiện trường không có camera giám sát nhưng quá trình tập trung rà soát mở rộng, cảnh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn và triệu tập để đấu tranh và làm rõ đối tượng về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Nhu cầu lắp trạm sạc, tủ đổi pin xe điện tăng cao

Theo Minh Ngọc

Đời sống & Pháp luật

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