Bắt giam Đặng Thị Nga SN 1971 sau khi kiểm tra một cơ sở

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm sau khi phát hiện cơ sở này sử dụng bột sắn, bột ngô và chất tạo màu để sản xuất hàng nghìn kg "tinh bột nghệ" giả đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 12/7/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Nga (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm ình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Đặng Thị Nga có dấu hiệu sản xuất tinh bột nghệ giả để đưa ra thị trường tiêu thụ. Quá trình điều tra, công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi vi phạm của đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tinh bột nghệ ngày càng tăng, Đặng Thị Nga đã mua bột ngô và tinh bột sắn không rõ nguồn gốc, sau đó pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để tạo thành sản phẩm có màu sắc và hình thức tương tự tinh bột nghệ.

Các sản phẩm này được giới thiệu, quảng cáo là tinh bột nghệ giá rẻ, bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14.000-19.000 đồng/kg trước khi tiếp tục phân phối đến người tiêu dùng.

Khám xét cơ sở sản xuất của Đặng Thị Nga tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, lực lượng chức năng đã tạm giữ 500 kg bột ngô, 4.400 kg tinh bột sắn, 7 kg chất tạo màu thực phẩm cùng 4.663 kg bột màu vàng đang được phơi, sấy và chứa trong các bao tải không có tem, nhãn mác.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phát hiện thành phần Curcuminoid - hoạt chất đặc trưng tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Thành phần chính của các sản phẩm màu vàng được xác định là tinh bột sắn.

Theo cơ quan chức năng, tinh bột nghệ được chế biến từ củ nghệ tươi và chứa Curcuminoid - hoạt chất được cho là có nhiều tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Trong khi đó, các sản phẩm giả không chứa hoạt chất này không chỉ không mang lại giá trị sử dụng như quảng cáo mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do nguyên liệu và quy trình sản xuất không được kiểm soát.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi cơ sở uy tín, có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, nhãn mác, hạn sử dụng và các giấy tờ chứng minh chất lượng theo quy định.

Người tiêu dùng cũng không nên tin vào những lời quảng cáo về sản phẩm "giá rẻ bất ngờ", "chất lượng cao" hay các chương trình khuyến mại với số lượng lớn trên mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm thông qua mã truy xuất nguồn gốc, hóa đơn mua bán và các kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc nghi ngờ về nguồn gốc sản phẩm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.